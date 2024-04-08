Виробник крабових паличок, який був спонсором війни, продасть бізнес у РФ – ЗМІ

Потужність виробництва перевищує 120 тис. тонн на рік, а виторг від продажу торік склав майже $197 млн

Литовський виробник морепродуктів Viciunai Group, що випускає продукцію під брендом Vici, зібрався продати свій бізнес у РФ. Про це повідомляє видання «Коммерсантъ».

Видання зазначає, що урядова комісія з контролю за іноземними інвестиціями в лютому схвалила угоду.

«Покупець може діяти в інтересах великого імпортера риби і морепродуктів «Юніфрост», – йдеться в матеріалі.

Бренд Vici відомий насамперед крабовими паличками та оселедцевими консервами, але завод у Калінінградській області виробляє також креветки та рибні напівфабрикати.

Потужність виробництва перевищує 120 тис. тонн на рік, виторг від продажу склав 18,2 млрд рублів (майже $197 млн) у 2023 році, а чистий прибуток – 1,26 млрд рублів ($13,6 млн).

Як повідомлялося, присутня на українському ринку литовська компанія «Вічунай груп» повідомила що, попри свої публічні заяви про вихід з російського ринку, відновлює закупку рибної сировини у повному обсязі і завантажує всі виробничі лінії свого заводу в Калінінградській області РФ.

Раніше глобальний виробник і постачальник різноманітних харчових продуктів під брендом Vici, литовська компанія Viciunai Group була внесена до переліку міжнародних спонсорів війни.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що більше не вестиме свій реєстр міжнародних спонсорів війни, який викликав обурення деяких партнерів України.