Глава МЗС Литви наголошує на початку перемовин про вступ України до ЄС

У Литві вважають, що варто спланувати конкретні заходи, необхідні для перемоги України

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на засіданні Ради ЄС із закордонних справ закликав Європейський Союз якнайшвидше розпочати переговори про членство з Україною. Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Україна вже виконала своє домашнє завдання з виконання рекомендацій щодо відкриття переговорів з ЄС, які ми повинні відповідно оцінити, розпочавши переговори про вступ якнайшвидше», – сказав Ландсбергіс.

За його словами, настав час стерти червоні лінії й вжити рішучих заходів, щоб завадити розрахункам Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ландсбергіс вважає, що варто спланувати конкретні заходи, необхідні для перемоги України. На його думку, ініціатива Макрона та чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів, до якої приєдналася Литва, є надихаючими прикладами.

Нагадаємо, Литва пропонує Євросоюзу заборонити імпорт зерна з РФ та Білорусі.

Також литовський Сейм просить Єврокомісію забезпечити співпрацю та координацію між державами-членами ЄС з метою ефективного та однакового застосування цієї заборони на всій території Євросоюзу.

Також Литва також разом з усім Євросоюзом не визнає результати фальсифікованої процедури виборів Путіна на тимчасово окупованих територіях України.

За словами глави литовської дипломатії, ця процедура не була ні чесною, ні вільною, вона не відповідала загальновизнаним стандартам демократії та верховенства закону. Тому нові «повноваження», отримані Володимиром Путіним, позбавлені будь-якої демократичної легітимності.