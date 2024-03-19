Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава МЗС Литви наголошує на початку перемовин про вступ України до ЄС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Глава МЗС Литви наголошує на початку перемовин про вступ України до ЄС
Габріелюс Ландсбергіс: Настав час стерти червоні лінії й вжити рішучих заходів, щоб завадити розрахункам Росії
фото: RFE / PL

У Литві вважають, що варто спланувати конкретні заходи, необхідні для перемоги України

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на засіданні Ради ЄС із закордонних справ закликав Європейський Союз якнайшвидше розпочати переговори про членство з Україною. Про це повідомляє литовський мовник LRT.

«Україна вже виконала своє домашнє завдання з виконання рекомендацій щодо відкриття переговорів з ЄС, які ми повинні відповідно оцінити, розпочавши переговори про вступ якнайшвидше», – сказав Ландсбергіс.

За його словами, настав час стерти червоні лінії й вжити рішучих заходів, щоб завадити розрахункам Росії.

Ландсбергіс вважає, що варто спланувати конкретні заходи, необхідні для перемоги України. На його думку, ініціатива Макрона та чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів, до якої приєдналася Литва, є надихаючими прикладами.

Нагадаємо, Литва пропонує Євросоюзу заборонити імпорт зерна з РФ та Білорусі.

Також литовський Сейм просить Єврокомісію забезпечити співпрацю та координацію між державами-членами ЄС з метою ефективного та однакового застосування цієї заборони на всій території Євросоюзу.

Також Литва також разом з усім Євросоюзом не визнає результати фальсифікованої процедури виборів Путіна на тимчасово окупованих територіях України.

За словами глави литовської дипломатії, ця процедура не була ні чесною, ні вільною, вона не відповідала загальновизнаним стандартам демократії та верховенства закону. Тому нові «повноваження», отримані Володимиром Путіним, позбавлені будь-якої демократичної легітимності.

Читайте також: Литва вперше конфіскувала авто з російськими номерами (фото)
Теги: Литва Україна Європейський союз переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українцям наразі дуже не вистачає метаакумуляції дієвої енергії проти ворога
Українці ризикують припуститись фатальної помилки
2 березня, 20:00
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн програму на 50 млрд євро
50 млрд євро допомоги Україні. Стало відомо, коли буде перший транш
24 лютого, 16:38
В Україні стався землетрус
В Україні стався землетрус
1 березня, 06:10
Раніше повідомлялося, що до закону про мобілізацію подали понад 1300 правок
Електронні повістки, арешт рахунків: які правки до законопроєкту про мобілізацію розглядає комітет Ради
28 лютого, 10:18
Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України
Що буде з РФ після перемоги України: цікавий момент у резолюції Європарламенту
29 лютого, 18:53
В’ячеслав Супруненко був не лише депутатом Київради, а й зятем Черновецького, за головування якого змінили цільове призначення спірної ділянки
Привид Черновецького у Києві. Хто забирає у військових два гектари у центрі Києва? Столиця
Сьогодні, 07:00
До цієї марки-фонозони, у Києві вже встановлювавали схожі, такі як: «Бавовна на Кримському мосту», «Бавовна над кремлем», «Путін у Гаазі», «Імперія зла має впасти»
Знищений російський флот на дні Чорного моря: у центрі Києва з'явилася нова фотозона
12 березня, 11:35
«Дія» реалізувала більшість функцій Європейського гаманця цифрової ідентифікації задовго до презентації пропозиції Єврокомісії
Україна долучається до створення цифрового гаманця в ЄС: деталі
11 березня, 14:36
«Гарні умови складаються з трьох частин. Перше – це висока зарплата»
Голова Комітету економістів України назвав три умови успішної мобілізації
8 березня, 11:48

Політика

Глава МЗС Литви наголошує на початку перемовин про вступ України до ЄС
Глава МЗС Литви наголошує на початку перемовин про вступ України до ЄС
Італія відреагувала на пропозицію Франції відправити війська в Україну
Італія відреагувала на пропозицію Франції відправити війська в Україну
Трамп пояснив, за якої умови Сполучені Штати залишаться в НАТО
Трамп пояснив, за якої умови Сполучені Штати залишаться в НАТО
Остін пояснив, чи зможуть окупанти прорвати оборону ЗСУ
Остін пояснив, чи зможуть окупанти прорвати оборону ЗСУ
Пентагон створив вебсайт, аби контролювати використання зброї Україною
Пентагон створив вебсайт, аби контролювати використання зброї Україною
Росія випускає на фронт ґвалтівників
Росія випускає на фронт ґвалтівників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Рада рятує від провалу мобілізацію в селах: нардеп Безгін розповів деталі
31K
Повернення додому з Польщі. Опитування показало зміну настроїв біженців
15K
Чи готові німці брати зброю до рук і захищати Батьківщину? Неочікувані результати опитування
14K
Привид Черновецького у Києві. Хто забирає у військових два гектари у центрі Києва?
3977
Росія тоннами вивозить золото до Гонконгу, а Китай мовчить – ЗМІ
3080
Бронювання військовозобов’язаних. Юрист розповів про поширені проблеми

Новини

Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
Сьогодні, 05:50
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Вчора, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Вчора, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
17 березня, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
17 березня, 14:21

Прес-релізи

21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
19 березня, 16:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua