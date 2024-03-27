Латвія продасть «Будинок Москви» у Ризі та віддасть гроші Україні

Кошти, отримані від продажу, планується передати на підтримку України

Латвія продасть на аукціоні земельну ділянку в центрі Риги і розташований на ній «Будинок Москви», який раніше належав уряду столиці РФ і був націоналізований за рішенням Сейму. Про це пише LSM із посиланням на рішення уряду.

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«Будинок Москви» та земельна ділянка будуть передані Мінфіну, а той дозволить підприємству Valsts nekustamie īpašumi продати цю нерухомість. Вартість ділянки становить 517 083 євро, будівлі – 2 348 340 євро.

Кошти, отримані на аукціоні, після вирахування адміністративних видатків, планується передати на підтримку України, тому до Сейму подадуть спеціальні поправки до закону.

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Зазначається, що об'єкт, можливо, не вдасться продати швидко, тож угода може і не відбутися протягом 2024 року.

Нагадаємо, парламент Латвії 11 січня вирішив націоналізувати «Будинок Москви», який розташований у Ризі. У ньому проводилися заходи, які загрожували нацбезпеці країни.

21 та 22 грудня 2023 року Служба державної безпеки Латвії провела обшуки у культурно-діловому центрі «Будинок Москви» в Ризі в рамках кримінальної справи про порушення санкцій Євросоюзу.

Як повідомлялося, 21 грудня Сейм Латвії ухвалив у першому читанні законопроєкт про передачу будівлі «Будинку Москви» у власність держави.