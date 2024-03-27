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Латвія продасть «Будинок Москви» у Ризі та віддасть гроші Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Латвія продасть «Будинок Москви» у Ризі та віддасть гроші Україні
«Будинок Москви» раніше належав уряду столиці РФ
фото з відкритих джерел

Кошти, отримані від продажу, планується передати на підтримку України

Латвія продасть на аукціоні земельну ділянку в центрі Риги і розташований на ній «Будинок Москви», який раніше належав уряду столиці РФ і був націоналізований за рішенням Сейму. Про це пише LSM із посиланням на рішення уряду.

«Будинок Москви» та земельна ділянка будуть передані Мінфіну, а той дозволить підприємству Valsts nekustamie īpašumi продати цю нерухомість. Вартість ділянки становить 517 083 євро, будівлі – 2 348 340 євро.

Кошти, отримані на аукціоні, після вирахування адміністративних видатків, планується передати на підтримку України, тому до Сейму подадуть спеціальні поправки до закону.

Зазначається, що об'єкт, можливо, не вдасться продати швидко, тож угода може і не відбутися протягом 2024 року.

Нагадаємо, парламент Латвії 11 січня вирішив націоналізувати «Будинок Москви», який розташований у Ризі. У ньому проводилися заходи, які загрожували нацбезпеці країни.

21 та 22 грудня 2023 року Служба державної безпеки Латвії провела обшуки у культурно-діловому центрі «Будинок Москви» в Ризі в рамках кримінальної справи про порушення санкцій Євросоюзу.

Як повідомлялося, 21 грудня Сейм Латвії ухвалив у першому читанні законопроєкт про передачу будівлі «Будинку Москви» у власність держави.

Теги: нерухомість гроші Литва

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