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Вибори Путіна: Литва виступила із заявою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибори Путіна: Литва виступила із заявою
Литва також разом з усім Євросоюзом не визнає результати фальсифікованої процедури виборів Путіна на тимчасово окупованих територіях України
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс: «Ми не вважаємо і не називаємо цю фальсифіковану та імітаційну процедуру виборами, тому що вона, на жаль, більше схожа на трагічний фарс»

Процедура, що імітує голосування за вибори президента Росії, проходила в умовах безпрецедентних обмежень громадянських і політичних прав, не може вважатися і називатися виборами. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє lrt.lt.

За словами глави литовської дипломатії, ця процедура не була ні чесною, ні вільною, вона не відповідала загальновизнаним стандартам демократії та верховенства закону. Тому нові «повноваження», отримані Володимиром Путіним, позбавлені будь-якої демократичної легітимності.

«Закон не може виникнути з незаконності, а легітимність, яку поважають у міжнародному просторі, не може виникнути з примусу, пригноблення і фальсифікації. Тому ми не вважаємо і не називаємо цю фальсифіковану та імітаційну процедуру виборами, тому що вона, на жаль, більше схожа на трагічний фарс», –  заявив Ландсбергіс.

Міністерство закордонних справ також виступило в понеділок із заявою щодо виборів у Росії, які відбулися на вихідних. У ній йдеться про те, що, оскільки Росія продовжує агресивну війну проти України, інституції, які організували імітацію голосування, вдалися до репресій, незаконних дій проти представників опозиції та громадянського суспільства, а також придушили незалежні ЗМІ. Росія, в порушення своїх міжнародних зобов'язань, не запросила спостерігачів (ОБСЄ) демократичних організацій і з прав людини для спостереження за виборами.

Як йдеться у заяві, смерть лідера опозиції Олексія Навального, що вразила світ, у російській арктичній в'язниці за нез'ясованих обставин, необґрунтоване тюремне ув'язнення інших політичних супротивників режиму, переслідування дисидентів у Росії та навіть у зарубіжних країнах напередодні цієї модельованої процедури голосування, – усе це підтверджує бажання російського уряду примусити замовкнути будь-кого, хто наважиться боротися за свободу і демократію.

«За таких обставин нові «повноваження», отримані Володимиром Путіним, позбавлені будь-якої демократичної легітимност», – йдеться в заяві.

Росія також організувала процедуру, що імітує голосування на тимчасово окупованих територіях України. У заяві підкреслюється, що Литва разом з усім Євросоюзом не визнає і ніколи не визнає результати цієї фальсифікованої процедури на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляється, Литва також рішуче засуджує фіктивну процедуру, організовану всупереч волі урядів Грузії і Молдови та без їхньої згоди в окупованих Цхінвальському й Абхазькому регіонах Грузії та в молдовському Придністров'ї, тим самим укотре зазіхаючи на суверенітет сусідніх країн.

За офіційними даними Центрвиборчкому Росії, після підрахунку бюлетенів із понад 90% виборчих дільниць, нинішній лідер країни Володимир Путін набрав близько 87% усіх поданих голосів – це рекордний показник. Путін перебуває при владі з останнього дня 1999 року, і після цих виборів він продовжить свою владу в країні щонайменше до 2030 року.

Також міністерство закордонних справ Польщі заявило, що вибори в Росії не можна вважати законними, чесними та вільними, заявила пресслужба відомства. Там виступили із заявою, що голосування було організовано «всупереч міжнародному праву» та на «тимчасово окупованих територіях України», а також відбувалося на тлі «найжорстокіших репресій проти населення».

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Теги: росія вибори путін Литва

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