Вибори Путіна: Литва виступила із заявою

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс: «Ми не вважаємо і не називаємо цю фальсифіковану та імітаційну процедуру виборами, тому що вона, на жаль, більше схожа на трагічний фарс»

Процедура, що імітує голосування за вибори президента Росії, проходила в умовах безпрецедентних обмежень громадянських і політичних прав, не може вважатися і називатися виборами. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє lrt.lt.

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За словами глави литовської дипломатії, ця процедура не була ні чесною, ні вільною, вона не відповідала загальновизнаним стандартам демократії та верховенства закону. Тому нові «повноваження», отримані Володимиром Путіним, позбавлені будь-якої демократичної легітимності.

«Закон не може виникнути з незаконності, а легітимність, яку поважають у міжнародному просторі, не може виникнути з примусу, пригноблення і фальсифікації. Тому ми не вважаємо і не називаємо цю фальсифіковану та імітаційну процедуру виборами, тому що вона, на жаль, більше схожа на трагічний фарс», – заявив Ландсбергіс.

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Міністерство закордонних справ також виступило в понеділок із заявою щодо виборів у Росії, які відбулися на вихідних. У ній йдеться про те, що, оскільки Росія продовжує агресивну війну проти України, інституції, які організували імітацію голосування, вдалися до репресій, незаконних дій проти представників опозиції та громадянського суспільства, а також придушили незалежні ЗМІ. Росія, в порушення своїх міжнародних зобов'язань, не запросила спостерігачів (ОБСЄ) демократичних організацій і з прав людини для спостереження за виборами.

Як йдеться у заяві, смерть лідера опозиції Олексія Навального, що вразила світ, у російській арктичній в'язниці за нез'ясованих обставин, необґрунтоване тюремне ув'язнення інших політичних супротивників режиму, переслідування дисидентів у Росії та навіть у зарубіжних країнах напередодні цієї модельованої процедури голосування, – усе це підтверджує бажання російського уряду примусити замовкнути будь-кого, хто наважиться боротися за свободу і демократію.

«За таких обставин нові «повноваження», отримані Володимиром Путіним, позбавлені будь-якої демократичної легітимност», – йдеться в заяві.

Росія також організувала процедуру, що імітує голосування на тимчасово окупованих територіях України. У заяві підкреслюється, що Литва разом з усім Євросоюзом не визнає і ніколи не визнає результати цієї фальсифікованої процедури на тимчасово окупованих територіях України.

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Як повідомляється, Литва також рішуче засуджує фіктивну процедуру, організовану всупереч волі урядів Грузії і Молдови та без їхньої згоди в окупованих Цхінвальському й Абхазькому регіонах Грузії та в молдовському Придністров'ї, тим самим укотре зазіхаючи на суверенітет сусідніх країн.

За офіційними даними Центрвиборчкому Росії, після підрахунку бюлетенів із понад 90% виборчих дільниць, нинішній лідер країни Володимир Путін набрав близько 87% усіх поданих голосів – це рекордний показник. Путін перебуває при владі з останнього дня 1999 року, і після цих виборів він продовжить свою владу в країні щонайменше до 2030 року.

Також міністерство закордонних справ Польщі заявило, що вибори в Росії не можна вважати законними, чесними та вільними, заявила пресслужба відомства. Там виступили із заявою, що голосування було організовано «всупереч міжнародному праву» та на «тимчасово окупованих територіях України», а також відбувалося на тлі «найжорстокіших репресій проти населення».