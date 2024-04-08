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Бундесвер відправив до Литви бригаду для посилення східного флангу НАТО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Бундесвер відправив до Литви бригаду для посилення східного флангу НАТО
фото Defence Ministry
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір відправити на завдання близько 20 солдатів

Бундесвер робить ще один важливий крок до постійного розміщення бойової бригади постійного базування на східному кордоні НАТО

Командування Бундесверу вирушає для підготовки до розгортання німецької бригади в Литві, бригада має посилити східний фланг НАТО. Про це пише ZDF.

Видання зазначає, що передавши Литві попереднє командування, Бундесвер робить ще один важливий крок до постійного розміщення бойової бригади на східному кордоні НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір відправити на завдання близько 20 солдатів. Вони також створять умови для розгортання додаткових солдатів.

У зв'язку зі зміною ситуації з безпекою в Європі уряд Німеччини зобов'язався направити до Литви боєздатний бойовий підрозділ, що діє самостійно. Згідно з графіком, бригада має бути введена в дію до 2027 року. Планується постійна присутність близько 4800 солдатів і близько 200 цивільних співробітників Бундесверу, які можуть взяти з собою свої сім'ї.

За даними Міністерства оборони Німеччини, попереднє командування вирушає в Литву разом із начальником штабу сухопутних військ генерал-лейтенантом Альфонсом Майсом. У Вільнюсі перші сили Литовської бригади зустрічатиме нещодавно призначений міністр оборони Литви Лаурінас Кацюнас.

До четвертого кварталу 2024 року попереднє командування має зрости до чисельності близько 150 осіб. Армійська бригада буде реорганізована в Литві під назвою Panzerbrigade 45. Після офіційного введення бригади в стрій 2025 року, цього ж року почнеться розгортання інших сил, якщо в Литві буде створено необхідну інфраструктуру.

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Пісторіус підписав політичний документ про розгортання військ у Вільнюсі у грудні 2023 року та говорив про «історичний момент». Основним місцем дислокації бригади стане полігон Руднінкай неподалік кордону з Білоруссю. За даними Литви, там базується близько 80 відсотків військовослужбовців. Інші будуть розміщені в Руклі в центрі країни.

На розгортанні наполягав уряд Литви, для його підготовки вже створено спеціальну комісію, а з кінця березня за прийом бригади відповідає заступник міністра до Міноборони.

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Литва межує із союзницею Росії Білоруссю та російським анклавом Калінінграда на Балтійському морі. Між двома країнами проходить вузький сухопутний коридор від Литви на захід до Польщі – так званий Сувальський перешийок НАТО, через який у разі нападу можуть розгорітися бойові дії.

Для литовців розміщення військ Німеччини є бажаним підтвердженням зобов'язання НАТО надавати допомогу. Згідно з опитуваннями, переважна більшість населення підтримує постійну присутність німецьких солдатів.

Європейські лідери дедалі згодніші з тим, що Росію потрібно перемогти в Україні. Інакше війна може загрожувати країнам ЄС. Про це в інтерв'ю Politico заявив президент Литви Гітанас Науседа.

«Я думаю, що зростає розуміння того, що ми повинні перемогти Росію, бо інакше буде продовження цієї трагічної історії... Принаймні, я не бачу лідерів, які хотіли б подзвонити Путіну, щоб поговорити про проблеми в Україні», – наголосив глава литовської держави.

За його словами, у Європі немає жодного лідера, окрім прем'єра Угорщини Віктора Орбана та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, які б довіряли російському диктатору.

Нагадаємо, країни Балтії будують 1000 бункерів на кордонах. Міністри оборони трьох країн підписали угоду про будівництво «антимобільних оборонних установок у найближчі роки для стримування та захисту від військових загроз»

До слова, влада Риги перейменує одну з найдовших вулиць міста через війну в Україні.

Теги: Німеччина армія Литва

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