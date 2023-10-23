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Друг Путіна Шредер розповів, як у 2022-му був «посередником» між Україною і РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Друг Путіна Шредер розповів, як у 2022-му був «посередником» між Україною і РФ
фото з відкритих джерел

Шредер заявив, що Західній Європі «нічого не загрожує», бо Росія не зможе перемогти НАТО

Колишній канцлер Німеччини від соціал-демократів Герхард Шредер, відомий дружбою з російським диктатором Володимир Путіни, заявив, що США нібито зірвали «мирні переговори» між Україною і Росією на початку повномасштабного вторгнення, а його Київ запрошував як посередника. Про це він сказав в інтерв'ю Berliner Zeitung.

«У 2022 році я отримав запит з України про те, чи можу я бути посередником між Росією та Україною. Питання полягало в тому, чи зможу я передати повідомлення Путіну», – сказав він.

Шредер заявив, що тоді нібито обговорювалось п’ять пунктів нібито «мирного плану», який тоді начебто обговорювався: відмова членства України в НАТО, «двомовність» України; «автономія» Донбасу; «гарантії безпеки» для України; і переговори щодо статусу Криму.

«Єдині, хто міг би врегулювати війну щодо України, – це американці. На мирних переговорах у березні 2022 року в Стамбулі з Рустемом Умеровим українці не погодилися на мир, бо їм не дозволили. Вони повинні були спочатку узгоджувати з американцями все, про що говорили», – каже він.

На питання, чи можна довіряти будь-яким домовленостям із Росією, яка грубо порушила міжнародне право й напала на Україну всупереч власним обіцянкам, ексканцлер відповів, що Західній Європі «нічого не загрожує», бо Росія не зможе перемогти НАТО.

«Незалежно від того, хто перебуває при владі, в Росії існує переконання, що Захід хоче розширюватися далі разом з НАТО, а саме на пострадянський простір. Ключові слова: Грузія і Україна. Ніхто на чолі Росії цього не допустить. Цей аналіз небезпеки може бути емоційним, але він реальний для Росії. Захід повинен це розуміти і відповідно йти на компроміси, інакше миру буде важко досягти», – додав Шредер.

Нагадаємо, влітку ексканцлер Німеччини Герхард Шредер побував у кількаденній «відпустці» у Москві.

Раніше Шредер відмовився розривати канали зв'язку із президентом Росії Володимиром Путіним. Також експосадовець заявив, що не вірить, що війну можна закінчити військовим шляхом. Він переконаний, що зупинити війну можна тільки через переговори.

Теги: Німеччина війна путін Україна

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