Росіяни розпочали новий суд над військовослужбовцями полку «Азов» (відео)

«Азовцям» інкримінують так зване «силове захоплення влади» та «участь в терористичній організації»

Росіяни намагаються засудити до довічного ув’язнення 24 «азовців» за оборону Маріуполя

В Ростові-на-Дону розпочався новий суд над військовослужбовцями полку «Азов». Відповідне відео з'явилося в соцмережах.

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Росіяни намагаються засудити до довічного ув’язнення 24 «азовців» за оборону Маріуполя.

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Зокрема, українським військовим інкримінують так зване «силове захоплення влади» та «участь в терористичній організації».

Нагадаємо, у Росії розпочався суд над полоненими «азовцями». З 22 обвинувачених, які постали перед судом, вісім – жінки. На фотографіях, зроблених у суді, видно, як українські солдати сидять за скляною панеллю всередині зали суду.

Підсудних звинувачують у причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення російської влади в Донецькій області. Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.

Зауважимо, рішення почати ростовське судилище очевидно пов’язане з активізацією воєнних дій в Україні та російськими поразками на фронті. Росіяни фактично перетворили військовополонених на заручників, подальша доля яких має стати, за задумом Кремля, предметом політичного торгу, як заведено серед терористів – росіяни почали ростовське судилище над полоненими «азовцями»: чому це незаконно.