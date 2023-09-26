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Графіки відключення світла повернуться? «Укренерго» зробило заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Графіки відключення світла повернуться? «Укренерго» зробило заяву
фото ілюстративне

Порівняно з осінню минулого року зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури обладнані автономними джерелами живлення

Порівняно з осінню минулого року зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури обладнані автономними джерелами живлення. Тож «Укренерго» графіки відключень світла не планує. Про це заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький, передає «РБК-Україна».

«Хочу підкреслити, що ми жодних графіків відключень не плануємо. І навіть факт їх оновлення Міністерством енергетики не означає, що їх застосовуватимемо, ми просто маємо бути готові», – зазначив він.

За словами Кудрицького, для цього є декілька причин. По-перше, ці графіки зараз оновлюються, в тому числі й обленерго. Графіки відключення конкретних споживачів складаються саме на місцях, а не «Укренерго».

«Але вся система якихось аварійних обмежень електропостачання краще вибалансована, враховуючи досвід минулого року», – заявив посадовець.

Кудрицький додав, що порівняно з осінню минулого року зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури (лікарень, котелень, шкіл, дитсадків, насосних станцій) обладнані автономними джерелами живлення, ніж торік.

«Тому в нас в принципі стійкість цієї критичної інфраструктури на місцях зараз набагато вища. Торік навіть великим лікарням не вистачало генераторних потужностей. Ви пам'ятаєте, скільки генераторів потім навезли в Україну під час минулої ракетної та дронової кампанії. Зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури, на щастя, мають ці автономні джерела живлення», – розповів Кудрицький.

Раніше повідомлялося, що українці можуть платити за електроенергію вдвічі менше.

Теги: Укренерго війна електроенергія

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