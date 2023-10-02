Повітряні сили назвали мету нічної атаки окупантів

Росіяни запускають невелику кількість дронів, щоб перевірити, де та як працюють українські системи ППО

Російські удари спрямовані на військові та інфраструктурні об'єкти України. Окупанти запускають невелику кількість дронів, прокладають шляхи, щоб розвідати нашу ППО. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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«Ворог переслідує різну мету. Не треба думати, що це всього лише розвідка боєм. Це спрямовані удари. Якщо навіть дронів менше ніж зазвичай, це все-таки спрямовані удари по певних об'єктах військових чи інфраструктурних. Вирішили вони цього разу менше (дронів – «Главком») запустити. Але це не говорить про те, що не слід очікувати (атак – «Главком») протягом дня», – сказав Ігнат.

За його словами, росіяни запускають невелику кількість дронів, прокладають шляхи, щоб побачити, які засоби в нас є і чи працюють вони.

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«Сьогодні зрештою невелика відносно атака. Але все одно вона супроводжується сигналом повітряної тривоги, як би там не було. Щодо тих чотирьох дронів збитих, то є ще інформація про те, що ворог застосовував і балістичну ракету на одному з напрямків. Уточнюється що з нею відбулося», – розповів речник Повітряних сил.

Зазначимо, у ніч на 2 жовтня російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити чотири із семи ударних безпілотників.

Нагадаємо, 2 жовтня на світанку в Україні близько 40 хвилин тривала повітряна тривога. Вона була пов'язана з ракетною небезпекою та загрозою застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів. Після першої години ночі на Херсонщині та Дніпропетровщині були зафіксовані ворожі ударні безпілотники. Телеграм-канали повідомляли, що в цих областях гриміли вибухи.

Раніше очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що дронова атака була не дуже масована, ймовірно, була спрямована на розвідування систем протиповітряної оборони.