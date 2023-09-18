Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Фінляндії заявив, що війна в Україні може піти несподіваним шляхом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент Фінляндії заявив, що війна в Україні може піти несподіваним шляхом
Президенти Фінліндії та Росії неодноразво проводили перемовини
колаж: yle

За словами президента Фінляндії, до Росії потрібна довіра, щоб «за дверима не чекала нова війна»

Під час зустрічей перед вторгненням в Україну у лютому 2022 року Путін був зосередженим, агресивним і добре поінформованим, і, навіть, одержимим російською культурою. Тож президент Фінляндії вирішив перевірити розумові здібності диктатора. І запевнив у тому, що після перемоги України у війні потрібно буде знайти спосіб підтримувати відносини з Росією. Про це розповів Саулі Ніїністо виданню The New York Times.

Ніїністо запитав російського диктатора про вірш Лермонтова, присвячений смерті Олександра Пушкіна. І Володимир Путін говорив про це понад пів години. «…Для нього це і є Росія, Росія загалом», – сказав президент Фінляндії. 

Відповідальність політиків

За словами президента Фінляндії, війна в Україні може піти несподіваним шляхом, навіть аж до використання ядерної зброї.

Говорячи про уламки, російського безпілотника, який нещодавно приземлився в Румунії, яка є членом НАТО, Нііністо застеріг: «Ми перебуваємо в дуже чутливій ситуації. Навіть дрібниці можуть сильно змінити ситуацію і, на жаль, на гірше. Це ризик такої широкомасштабної війни». Він додав: «Ризик застосування ядерної зброї величезний».

Враховуючи ці ризики, він закликав критиків зрозуміти вагання лідерів Європи щодо прискорення війни. За словами Нііністо, його застереження частково були відповіддю тим, хто критикує політику Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца як надто обережну в постачанні Україні складних далекобійних ракет і безпілотників.

«Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не має», – сказав він. «Також у Фінляндії ми чуємо голоси, що Америка повинна зробити те чи те. І я просто хотів зазначити, що якщо є ескалація великої війни, а це буде світова війна, також збільшує ядерні ризики». Він закликав усіх «розуміти позицію тих, хто несе відповідальність».

Згадуючи численні війни Фінляндії з Москвою, зокрема і події зими 1939 року та Другу світову війну, коли фіни були змушені поступитися деякими територіями, Нііністо сказав: європейські країни, які ослабили свою оборону після розпаду Радянського Союзу, зробили серйозну помилку.

Після вторгнення Росії в Україну Нііністо був одним із перших європейських лідерів, які зустрілися з Байденом у Білому домі 4 березня, де він висунув можливість приєднання Фінляндії до НАТО. Після російського вторгнення, сказав він, «стало дуже очевидно, що у нас не було іншої альтернативи, окрім відмови від нашої військової позаблоковості».

Мир в Україні і позиція Европи

Нііністо сказав, що не знає, як довго триватиме війна в Україні, чи як вона закінчиться, чи «яким буде життя, коли ми знову матимемо мир».

Нііністо вважає, Захід повинен підтримувати відносини з Росією і не йдеться про якусь велику дружбу, а про терпимість і взаєморозуміння. 

 «Існує також великий європейський інтерес у тому, щоб переконатися, що Росія не повернеться до війни після миру в Україні», – обережно сказав він. Але також підкреслив, що потрібна довіра, щоб «за дверима не чекала нова війна». «Без миру у вас нічого немає, тому впевнений, що прості росіяни поділяють ці почуття», – сказав Нііністо. «Це базове людське почуття». За його словами, має бути спосіб підтримувати відносини з Росією. «Я не маю на увазі якусь велику дружбу, – сказав Нііністо, – а здатність терпіти, навіть трохи розуміти один одного».

Нагадаємо, Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну авто на російських номерах, повідомляє yle.

Міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен зазначила, що заборона набрала чинності із суботи, 16 вересня. «Фінляндії слід переглянути трактування рекомендацій ЄС щодо ввезення зареєстрованих у РФ автомобілів. Цим займалися МЗС разом із митницею», – заявила Валтонен.

На думку міністерки, нові правила суттєво скоротять трафік на кордоні між Фінляндією та Росією. Крім того, обмеження стосуватимуться і тих російських автомобілів, які вже знаходяться на території країни. Валтонен додала, що навіть постійне проживання у країні не дає права на використання зареєстрованих у Росії автомобілів на території Фінляндії.

До слова, мешканці 36 країн назвали Росію головною загрозою для світу. Понад 70% учасників міжнародного опитування вважають, що Росія становить загрозу миру. Високий показник страху характерний для найбільших країн, які прагнуть бути лідерами в міжнародній і військовій областях. Але при цьому у мирних сферах Росія також постає вкрай недружньою країною – як до своїх громадян, так і іноземців.

Читайте також: Фінляндія посилює правила надання притулку біженцям з України
Теги: росія війна путін Фінляндія президент правила росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активи були заморожені через можливі торговельні зв'язки з російською алмазною компанією АЛРОСА
США вперше запровадили санкції проти індійських фірм через війну в Україні
1 вересня, 18:33
Гаубиця M109 здатна вести вогонь касетними боєприпасами
Як касетні боєприпаси стримують наступ окупантів – The Washington Post
21 серпня, 18:05
Меджибізький замок на Хмельниччині
Атака «Шахедів» на Хмельниччину: пошкоджено фортецю «Меджибіж» (відео)
21 серпня, 18:43
Диктатор Путін боїться нового заколоту в Росії
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
29 серпня, 09:36
«Укрзалізниця» попередила про затримку низки потягів
«Укрзалізниця» попередила про затримку низки потягів
30 серпня, 09:50
ЗСУ наступають південніше Бахмута
Генштаб відзвітував про успішний контрнаступ на Запоріжжі
29 серпня, 09:00
З початком повномасштабного вторгнення Віталій брав участь у боях під Києвом, опісля – на Луганщині
Двічі воював за незалежність України. Згадаймо журналіста, майданівця та Героя Віталія Дереха
10 вересня, 09:00
Данілов наголосив, що усе, довкола чого має згуртуватися зараз суспільство – це перемога над ворогом.
Данілов відреагував на скандальне соцопитування про корупцію та Зеленського
12 вересня, 19:23
Росія економить ракети: до чого готується
Росія економить ракети: до чого готується
12 вересня, 11:46

Політика

Як зупинити Путіна? Байден готує пропозицію двом сотням країн в ООН
Як зупинити Путіна? Байден готує пропозицію двом сотням країн в ООН
Президент Фінляндії заявив, що війна в Україні може піти несподіваним шляхом
Президент Фінляндії заявив, що війна в Україні може піти несподіваним шляхом
Три країни нарощують ядерний потенціал – Al Jazeera
Три країни нарощують ядерний потенціал – Al Jazeera
Глава МЗС Китаю їде з візитом до Росії
Глава МЗС Китаю їде з візитом до Росії
Радник Байдена обговорив з главою МЗС Китаю війну в Україні
Радник Байдена обговорив з главою МЗС Китаю війну в Україні
«Програє у війні, якої могла уникнути»: Трамп зробив скандальну заяву про Україну
«Програє у війні, якої могла уникнути»: Трамп зробив скандальну заяву про Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Путін зробив пропозицію Кім Чен Ину щодо окупованих територій – Центр нацспротиву
55K
Фото з Умані, яке «паралізує» Путіна
28K
Посланець Папи Римського після візиту до Китаю взявся вихваляти Лаврова
13K
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
13K
То кого ж підтримує Індія? Несподівані спостереження
9055
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту