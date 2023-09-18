Президент Фінляндії заявив, що війна в Україні може піти несподіваним шляхом

За словами президента Фінляндії, до Росії потрібна довіра, щоб «за дверима не чекала нова війна»

Під час зустрічей перед вторгненням в Україну у лютому 2022 року Путін був зосередженим, агресивним і добре поінформованим, і, навіть, одержимим російською культурою. Тож президент Фінляндії вирішив перевірити розумові здібності диктатора. І запевнив у тому, що після перемоги України у війні потрібно буде знайти спосіб підтримувати відносини з Росією. Про це розповів Саулі Ніїністо виданню The New York Times.

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Ніїністо запитав російського диктатора про вірш Лермонтова, присвячений смерті Олександра Пушкіна. І Володимир Путін говорив про це понад пів години. «…Для нього це і є Росія, Росія загалом», – сказав президент Фінляндії.

Відповідальність політиків

За словами президента Фінляндії, війна в Україні може піти несподіваним шляхом, навіть аж до використання ядерної зброї.

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Говорячи про уламки, російського безпілотника, який нещодавно приземлився в Румунії, яка є членом НАТО, Нііністо застеріг: «Ми перебуваємо в дуже чутливій ситуації. Навіть дрібниці можуть сильно змінити ситуацію і, на жаль, на гірше. Це ризик такої широкомасштабної війни». Він додав: «Ризик застосування ядерної зброї величезний».

Враховуючи ці ризики, він закликав критиків зрозуміти вагання лідерів Європи щодо прискорення війни. За словами Нііністо, його застереження частково були відповіддю тим, хто критикує політику Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца як надто обережну в постачанні Україні складних далекобійних ракет і безпілотників.

«Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не має», – сказав він. «Також у Фінляндії ми чуємо голоси, що Америка повинна зробити те чи те. І я просто хотів зазначити, що якщо є ескалація великої війни, а це буде світова війна, також збільшує ядерні ризики». Він закликав усіх «розуміти позицію тих, хто несе відповідальність».

Згадуючи численні війни Фінляндії з Москвою, зокрема і події зими 1939 року та Другу світову війну, коли фіни були змушені поступитися деякими територіями, Нііністо сказав: європейські країни, які ослабили свою оборону після розпаду Радянського Союзу, зробили серйозну помилку.

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Після вторгнення Росії в Україну Нііністо був одним із перших європейських лідерів, які зустрілися з Байденом у Білому домі 4 березня, де він висунув можливість приєднання Фінляндії до НАТО. Після російського вторгнення, сказав він, «стало дуже очевидно, що у нас не було іншої альтернативи, окрім відмови від нашої військової позаблоковості».

Мир в Україні і позиція Европи

Нііністо сказав, що не знає, як довго триватиме війна в Україні, чи як вона закінчиться, чи «яким буде життя, коли ми знову матимемо мир».

Нііністо вважає, Захід повинен підтримувати відносини з Росією і не йдеться про якусь велику дружбу, а про терпимість і взаєморозуміння.

«Існує також великий європейський інтерес у тому, щоб переконатися, що Росія не повернеться до війни після миру в Україні», – обережно сказав він. Але також підкреслив, що потрібна довіра, щоб «за дверима не чекала нова війна». «Без миру у вас нічого немає, тому впевнений, що прості росіяни поділяють ці почуття», – сказав Нііністо. «Це базове людське почуття». За його словами, має бути спосіб підтримувати відносини з Росією. «Я не маю на увазі якусь велику дружбу, – сказав Нііністо, – а здатність терпіти, навіть трохи розуміти один одного».

Нагадаємо, Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну авто на російських номерах, повідомляє yle.

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Міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен зазначила, що заборона набрала чинності із суботи, 16 вересня. «Фінляндії слід переглянути трактування рекомендацій ЄС щодо ввезення зареєстрованих у РФ автомобілів. Цим займалися МЗС разом із митницею», – заявила Валтонен.

На думку міністерки, нові правила суттєво скоротять трафік на кордоні між Фінляндією та Росією. Крім того, обмеження стосуватимуться і тих російських автомобілів, які вже знаходяться на території країни. Валтонен додала, що навіть постійне проживання у країні не дає права на використання зареєстрованих у Росії автомобілів на території Фінляндії.

До слова, мешканці 36 країн назвали Росію головною загрозою для світу. Понад 70% учасників міжнародного опитування вважають, що Росія становить загрозу миру. Високий показник страху характерний для найбільших країн, які прагнуть бути лідерами в міжнародній і військовій областях. Але при цьому у мирних сферах Росія також постає вкрай недружньою країною – як до своїх громадян, так і іноземців.