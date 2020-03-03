Гончарук не звертався до суду із проханням заборонити Раді розгляд питання про його відставку
Інформація про нібито подану заяву в Окружний адміністративний суд міста Києва прем’єр-міністром Гончаруком не відповідає дійсності, заявили у пресслужбі уряду
Інформація про нібито подану заяву в Окружний адміністративний суд міста Києва прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком не відповідає дійсності. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну на урядовому порталі.
«Вся інформація про діяльність Прем‘єр-міністра України публікується на офіційних ресурсах Уряду та сторінках Глави Уряду в соціальних мережах», - наголошується у повідомленні.
Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський оголосив, як він бачить зміни в уряді. Зокрема, на зустрічі з фракцією «Слуга народу» Зеленський оголосив, що бачить новим прем'єром Дениса Шмигаля.
Нагадаємо, раніше у пресслужбі Окружного адміністративного суду Києва повідомили, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук нібито подав заяву про забезпечення позову, у якій відповідачем вказано спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, а третьою особою – президента Володимира Зеленського.
Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.
Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.
Також нагадаємо, що ЗМІ назвали три кандидатури на пост міністра оборони України.
До слова, у Кабінеті міністрів України може з'явитися посада віцепрем'єр-міністра з питань оборони.
За інформацією ЗМІ, посаду силового віцепрем'єра може посісти чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте 2 березня Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.
«Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.
Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.
У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.