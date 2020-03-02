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    Нардеп: Зеленський зустрівся з Гончаруком і прем'єр написав заяву про відставку

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    <p>За інформацією депутата від &laquo;Слуги народу&raquo;, Володимир Зеленський та Олексій Гончарук провели зустріч 2 березня</p> - Нардеп: Зеленський зустрівся з Гончаруком і прем'єр написав заяву про відставку

    За інформацією депутата від «Слуги народу», Володимир Зеленський та Олексій Гончарук провели зустріч 2 березня

    Дубінський переконаний, що питання звільнення Олексія Гончарука внесуть на голосування у середу на позачерговому засіданні Ради

    У понеділок, 2 березня, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука, після якої останній написав заяву на звільнення.

    Про це у понеділок ввечері в коментарі «112 Україна» сказав народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський.

    Також він повідомив, що завтра, 3 березня, на засіданні фракції «слуги народу» мають обговорити відставку прем'єра. На засіданні мають бути присутні всі нардепи. 

    Дубінський переконаний, що питання кадрових змін і, зокрема, звільнення Олексія Гончарука внесуть на голосування у середу на позачерговому засіданні Ради.

    Як відомо, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що Олексій Гончарук залишиться на посаді прем'єр-міністра України.

    Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте сьогодні, 2 березня, Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

    «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

    Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

    У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

    Як відома, 29 серпня Верховна Рада України призначила склад нового Кабінету міністрів, в якому міністром соціальної політики стала Юлія Соколовська. 

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