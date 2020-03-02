Нардеп: Зеленський зустрівся з Гончаруком і прем'єр написав заяву про відставку



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За інформацією депутата від «Слуги народу», Володимир Зеленський та Олексій Гончарук провели зустріч 2 березня

Дубінський переконаний, що питання звільнення Олексія Гончарука внесуть на голосування у середу на позачерговому засіданні Ради

У понеділок, 2 березня, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука, після якої останній написав заяву на звільнення.

Про це у понеділок ввечері в коментарі «112 Україна» сказав народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський.

Також він повідомив, що завтра, 3 березня, на засіданні фракції «слуги народу» мають обговорити відставку прем'єра. На засіданні мають бути присутні всі нардепи.

Дубінський переконаний, що питання кадрових змін і, зокрема, звільнення Олексія Гончарука внесуть на голосування у середу на позачерговому засіданні Ради.

Як відомо, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що Олексій Гончарук залишиться на посаді прем'єр-міністра України.

Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте сьогодні, 2 березня, Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

«Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

Як відома, 29 серпня Верховна Рада України призначила склад нового Кабінету міністрів, в якому міністром соціальної політики стала Юлія Соколовська.