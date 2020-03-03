Віцеспікер Ради про кадрові зміни в Кабміні: «Є декілька робочих варіантів»



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Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук: зараз ми в процесі консультацій щодо кадрових змін Фото: Главком

За словами Стефанчука, для президента «не існує своїх чи не своїх людей»

У Верховній Раді допускають «серйозні кадрові висновки» у складі Кабінету міністрів України.

Про це в ефірі токшоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Зараз ми в процесі консультацій. Найближчим часом ви отримаєте проєкти рішень, які будуть ухвалені за результатами цього обговорення. Я не виключаю, що на цьому етапі будуть зроблені серйозні кадрові висновки. Робочих варіантів декілька, вони напрацьовуються», – сказав він.

Стефанчук також додав, що для президента «не існує своїх чи не своїх людей». Тому немає жодних проблем прощатися з тими, хто не виконує свою роботу.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський прийде на позачергове засідання Ради 4 березня.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України може з'явитися посада віцепрем'єр-міністра з питань оборони.

За інформацією ЗМІ, посаду силового віцепрем'єра може посісти чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте 2 березня Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

«Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.