Зеленський оголосив, як він бачить зміни в уряді



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Володимир Зеленський пропонує Дениса Шмигаля на посаду премєр-міністра України

Президент пропонує Шмигаля на посаду очільника уряду

Президент України Володимир Зеленський прибув на засідання фракції «Слуга народу». Про це повідомило джерело в парламенті. Так, засідання фракції планувалося на 19:00, проте Володимир Зеленський запізнився. Засідання почалося із затримкою майже півгодини.

На зустрічі з фракцією «Слуга народу» Зеленський оголосив, що бачить новим прем'єром Дениса Шмигаля.

Міністром економіки в оновленому уряді президент пропонує затвердити Романа Жуковського, а Тимофія Милованова перевести на посаду міністра сільського господарства. Ігоря Коростильова пропонується призначити міністром промислового розвитку, а Ігоря Уманського - міністром фінансів. Замість Дмитра Дубілета міністром Кабміну може стати Олег Немчинов, а міністром закордонних справ - Дмитро Кулеба, який буде поєднувати функції віце-прем’єра з євроінтеграції.

На посаду міністра охорони здоров'я запропоновано призначити Іллю Ємця, а міністром оборони - Андрія Тарана.

Міністром соціальної політики пропонується призначити Марину Лазебну, а міністром молоді та спорту - Вадима Гутцайта.

При своїх посадах залишаються міністри МВС Арсен Аваков та Мінінфраструктури Владислав Криклій.

Міністром цифрової трансформації також залишається Михайло Федоров, а міністром юстиції – Денис Малюська.

Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

Також нагадаємо, що ЗМІ назвали три кандидатури на пост міністра оборони України.

До слова, у Кабінеті міністрів України може з'явитися посада віцепрем'єр-міністра з питань оборони.

За інформацією ЗМІ, посаду силового віцепрем'єра може посісти чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте 2 березня Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

«Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.