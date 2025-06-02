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Олександр Хара Експерт-міжнародник

Атака на аеродроми стратегічної авіації РФ. Хто сказав, що в України немає козирів?

glavcom.ua
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Наслідки удару українських дронів по авіабазам РФ

Україна має сильні козирі

На додаток до написання нової сторінки в історії сучасної війни, удар України по стратегічних силах Росії має кілька важливих наслідків.

Хоча ядерна доктрина може інтерпретувати такі удари як підстави для ядерної відплати, Путін путін не вдаватиметься до крайніх заходів. Це викриє порожнечу його ядерного шантажу.

Росія втратила платформи, які вона використовувала для вчинення воєнних злочинів, націлившись на українські міста. Світ виграє від того, що одна з ланок російської ядерної тріади була значно ослаблена.

Москва, швидше за все, відповість актами терору проти цивільного населення. Однак атаки минулих вихідних дали зрозуміти, що Путіну не потрібна «провокація», щоб розв'язати насильство. Будь-який подальший російський терор викличе відповідь – як з боку України, так і з боку міжнародної спільноти.

Хоча переговори в Стамбулі є більше театральними, ніж предметними, Україна підходить до них з набагато сильнішої позиції.

Росія готується до літнього наступу, тому вона не розглядає можливість припинення вогню, не кажучи вже про тривалий мир. Якщо щось і може підштовхнути Путіна до справжніх переговорів, то це усвідомлення того, що продовження війни надто дорого коштує і що його максималістські амбіції недосяжні.

Ми викрили вразливі місця Росії – не лише для звичайних російських громадян, але й для союзників Путіна у глобальній неліберальній банді.

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Теги: війна переговори путін Україна авіація

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Олександр Хара

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