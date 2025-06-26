Австралійський літак охоронятиме доставку військової допомоги в Україну

Австралійський літак буде передислоковано в Європу на прохання НАТО та польського уряду

Завданням повітряного судна стане захист шляхів доставки в Україну міжнародної гуманітарної та військової допомоги

Австралія відправить до Польщі літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-7A Wedgetail і сотню військовослужбовців для охорони маршрутів доставки гуманітарної та військової допомоги Україні. Рішення було ухвалене на запит НАТО і уряду Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News.com.au.

«На прохання НАТО та уряду Польщі у серпні в Європу буде передислоковано літак королівських військово-повітряних сил Австралії (Royal Australian Air Force, RAAF – це повітряні сили Австралії – «Главком») E-7A Wedgetail, завданням якого буде захист шляхів доставки в Україну міжнародної гуманітарної та військової допомоги для її боротьби та спротиву Росії», – заявив віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Австралії Річард Марлз після саміту НАТО.

Політик уточнив, що до Польщі також буде направлено 100 військовослужбовців Австралії. Контингент виконуватиме завдання на ротаційній основі впродовж трьох місяців. За словами посадовця, місія реалізується в межах підписаної між Австралією та НАТО угоди.

У соцмережі Х Марлз наголосив: «Австралія залишається непохитною у своїй підтримці України». Свій допис він проілюстрував спільним фото з міністром оборони України Рустемом Умєровим на полях саміту НАТО в Гаазі.

E-7A Wedgetail – побудований на базі пасажирського Boeing 737 Next Generation літак дальнього радіолокаційного виявлення. Оснащений РЛС Multi-Role Electronically Scanned Array від Northrop Grumman.

Раніше «Главком» писав, що Австралія розширила свій санкційний список, додавши до нього 37 громадян Росії та 7 організацій. Під обмеження потрапили, зокрема, російські журналісти, топменеджери великих підприємств і прокремлівський співак Shaman.

Також уряд Австралії вперше запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних з «тіньовим флотом» Росії. «Росія використовує ці судна для обходу міжнародних санкцій і продовження своєї незаконної та аморальної війни проти України. Діючи за допомогою обманних методів, включаючи зміну прапорів, відключення систем відстеження та неадекватне страхування, «тіньовий флот» уможливлює незаконну торгівлю російською нафтою та іншими товарами, що потрапили під санкції», – йдеться у заяві.

До слова, Австралія не вперше виділяє розвідувальні літаки, які слідкують за гуманітарними та військовими вантажами.