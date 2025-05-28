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Дронова війна. Зеленський розказав, у чому Україна попереду

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Дронова війна. Зеленський розказав, у чому Україна попереду
Президент високо оцінив роботу української «лінії дронів як проєкту»
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент: «Вважаю, що ми знищуємо більше особового складу і техніки. Так, у них всього більше, але ми і знищуємо більше»

Незважаючи на виклики у «дронній війні» та чисельну перевагу ворога, Україна має значні успіхи, зокрема у знищенні особового складу та техніки противника. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, підкресливши, що у деяких аспектах Україна випереджає Росію, пише «Главком».

«Вважаю, що ми знищуємо більше особового складу і техніки. Так, у них всього більше, але ми і знищуємо більше», – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна демонструє кращі результати у застосуванні далекобійних засобів. Він навів приклад успішних уражень російських об'єктів, де ворог продовжує фіксувати ураження нібито «Нептунами», хоча, за словами президента, «там давно вже не Нептуни». «Щодо застосування далекобійних речей: я думаю, що ми в деяких речах кращі. І то, давайте чесно, коли починали, то в них і ракети, і балістика – все це у них було. І всі ці розробки іранці їм просто віддали. І дрони, тощо. Нам ніхто нічого просто так не віддавав», – підкреслив Зеленський.

Президент також високо оцінив роботу української «лінії дронів як проєкту», назвавши її «непоганою». Він вважає, що саме у цих напрацюваннях Україна «йде вперед».

Водночас, Зеленський відмовився стверджувати, що Росія повністю програє «війну дронів» на полі бою. Він згадав про виклики, пов'язані з підтримкою Китаю, «Мавіками» та оптоволокном, які використовуються російською стороною. Проте, президент висловив впевненість, що Україна збільшить свої спроможності за підтримки партнерів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкрив деталі, як Китай, за його словами, фактично підтримує Росію у «дронній війні», обмежуючи доступ української сторони до популярних китайських безпілотників «Мавік». 

Зеленський наголосив, що через відсутність власного сильного масового виробництва дронів на початку повномасштабного вторгнення, українські військові активно використовували китайські безпілотники. Проте, зараз ситуація змінилася.

До слова, Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з «війною дронів» та пояснив, як військові бригади мають діяти з отриманим фінансуванням на закупівлю безпілотних літальних апаратів. 

На запитання, хто виграє «гонку дронів» і чи потрібна стандартизація виробництва БПЛА, Зеленський відповів, що бригади наразі мають значні фінансові ресурси.

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Теги: Україна дрон Володимир Зеленський

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