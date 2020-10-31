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    Політика

    Двоє членів ТВК від «Голосу» одночасно балотувались від «Слуги народу»

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    Члени ТВК від &laquo;Голосу&raquo; балотуються у Кам&rsquo;янську міську ради від &laquo;Слуги народу&raquo; - Двоє членів ТВК від «Голосу» одночасно балотувались від «Слуги народу»
    Члени ТВК від «Голосу» балотуються у Кам’янську міську ради від «Слуги народу»

    Адвокат викрив представників партії «Голос» у роботі на «Слуг народу»

    Члени виборчих комісій від партії «Голос» у Дніпрі одночасно балотуються від партії «Слуга народу». Про це пише у Facebook адвокат, депутат міської ради Дніпра Артем Хмельников.

    Він, зокрема, опублікував документи та посилання на сайт Центральної виборчої комісії, які свідчать, що двоє членів ДВК від партії «Голос» одночасно зареєстровані яка кандидати в депутати від «Слуги народу».

    «Партія «Голос» у Дніпрі «працює» на «Слуг народу». Або навпаки. Про це ми говорили 2 місяці і нас не чули. А ось і докази», - пише адвокат.

    «Представники від партії «Голос» у Чечелівській виборчій комісії (районна комісія у Дніпрі) балотуються у Кам’янську районну та міську ради від «Слуги народу», - повідомляє Хмельников.

    «Нижче рішення міської ТВК, де ці ж громадяни від партії «Голос» затверджені у складі комісії. А також скріни із сайтів ЦВК про те, що ці ж особи кандидати від «Слуг народу». А також посилання на сайт ЦВК у коментарях», - зазначив автор.

    «Ось вам справжнє обличчя «Голосу» у Дніпрі, можливо, вони так зробили по всій країні? Не знаю, але от вам факт і докази», - резюмує адвокат.

    ЦВК вибори Дніпропетровщина партія Слуга народу партія Голос
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