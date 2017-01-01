Екс-віце-прем’єр самопроголошеного Косова пояснила, чому Крим не має права на самовизначення

Є як мінімум три причини, чому Крим має залишатися у складі України

Екс-віце-прем’єр самопроголошеного Косова Едіта Тахірі назвала в інтерв’ю «Главкому» три причини, чому півострів Крим не має відділятися від України. Політик порівняла українську проблему з ситуацією у Косово. По-перше, на думку Тахірі, в Україні не було процесу дезінтеграції, розпаду, якщо можна так висловитися, а в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Є як мінімум три причини, чому Крим має залишатися у складі України

Екс-віце-прем’єр самопроголошеного Косова Едіта Тахірі назвала в інтерв’ю «Главкому» три причини, чому півострів Крим не має відділятися від України. Політик порівняла українську проблему з ситуацією у Косово.

По-перше, на думку Тахірі, в Україні не було процесу дезінтеграції, розпаду, якщо можна так висловитися, а в Югославії саме був конфлікт між різними національностями.

По-друге, у Криму не було жодних утисків, а у Косові Сербія утискала албанське населення.

І, по-третє, міжнародне право визнало незалежність Косова, а «незалежність» Криму з анексією ніхто не визнав. Росія вчинила агресію, знехтувавши міжнародним правом. Це головні відмінності, але насправді їх дуже багато.

«Росія маніпулює Кримом, намагається показати, що є гегемоном, відповідно проявляє нові геополітичні амбіції. У 90-х роках Україна обрала демократичний шлях розвитку, верховенство закону, свободу, процвітання. Не повертатися до минулого, а шукати розвиток: економічний, соціальний. Тобто ви обрали не повернення до середньовіччя, коли загарбували території, а майбутнє. Ваша країна не чинила геноциду щодо своїх громадян», — пояснила Тахірі.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Екс-віце-прем’єр самопроголошеного Косова Едіта Тахірі: Україні слід домовлятися з Росією так, як ми домовляємося із Сербією