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Автобуси замість виборчих дільниць: ЦВК запропонувала новий формат повоєнного голосування

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Автобуси замість виборчих дільниць: ЦВК запропонувала новий формат повоєнного голосування
Розглядається можливість запровадження пересувних виборчих дільниць у автобусах
фото: wikipedia

Виборцям пропонують заходити в автобус через передні двері, отримувати бюлетень, голосувати в кабінці та виходити через задні

Центральна виборча комісія пропонує розглянути незвичний формат організації голосування на повоєнних виборах – спеціальні автобуси, які виконуватимуть функцію мобільних виборчих дільниць. Про таку ідею розповів перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час подкасту «Ветерани і політика», пише «Главком».

За його словами, механізм передбачає, що виборець заходитиме до автобуса через передні двері, отримуватиме бюлетень, заповнюватиме його у спеціальній кабінці, а виходитиме через задні двері.

«Приїжджає автобус, ти в передні двері зайшов, отримав бюлетень, кабінка – і в задні вийшов», – описав пропозицію Корнієнко.

Ідея стосується підготовки до перших повоєнних виборів в Україні. Наразі триває напрацювання законодавчих пропозицій щодо їхньої організації та проведення. Робоча група Верховної Ради, яку очолює Корнієнко, опрацьовує питання виборчої інфраструктури, безпеки та забезпечення права голосу для різних категорій громадян.

Водночас ідея автобусів не означає, що такий формат уже затверджений або буде обов'язково застосований під час виборів. Остаточні рішення щодо організації голосування мають бути врегульовані законодавчо.

ЦВК раніше наголошувала, що напрацьовує пропозиції для проведення виборів після припинення або скасування воєнного стану.

Варто нагадати, що українська влада може розглянути варіант проведення виборів в онлайн-форматі, однак реалізувати це під час повномасштабного вторгнення вкрай складно.

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Теги: вибори війна ЦВК Олександр Корнієнко

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