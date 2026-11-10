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Лавров озвучив, чого Кремль очікує від США на переговорах в Абу-Дабі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Лавров озвучив, чого Кремль очікує від США на переговорах в Абу-Дабі
Лавров зазначив, що учасники зустрічі мають узгодити принципи, які будуть покладені в основу врегулювання війни
фото: росЗМІ

Москва розраховує, що Вашингтон продовжить діалог щодо гарантій безпеки в контексті України

Росія сподівається, що адміністрація президента США Дональда Трампа матиме достатньо рішучості для продовження діалогу щодо гарантій безпеки у контексті війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи порядок денний тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, пише «Главком».

За словами Лаврова, одним із перших питань зустрічі стане колективна безпека. Йдеться не лише про гарантії для України, а й про «безпеку Росії та регіону загалом».

Глава МЗС країни-агресора заявив, що Москва вітає пропозицію американських переговорників винести питання колективної безпеки на перший план обговорень. Водночас він наголосив на необхідності продовження діалогу між Росією та США з цієї теми.

Лавров також зазначив, що учасники зустрічі мають узгодити принципи, які згодом можуть бути покладені в основу повноцінного врегулювання війни. За його словами, нинішні переговори не є завершальним етапом цього процесу.

Нагадаємо, у вівторок та середу, 10-11 листопада, в Абу-Дабі запланований тристоронній формат переговорів за участі представників України, США та Росії.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо 10 листопада проведе окрему зустріч із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Парижі. Контакт відбудеться паралельно з тристоронніми переговорами України, США та Росії в Абу-Дабі. 

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Теги: переговори Сергій Лавров війна США росія

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