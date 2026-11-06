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Киргизстан зажадав від Росії повернути громадянина, якого обманом відправили до армії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Киргизстан зажадав від Росії повернути громадянина, якого обманом відправили до армії
Росія погодилася припинити вербувати киргистанців на війну проти України
фото: ГУР

21-річному чоловікові обіцяли роботу із зарплатою до 110 тис. рублів

Міністерство закордонних справ Киргизстану звернулося до російської влади з вимогою повернути свого громадянина, який, імовірно, став жертвою шахрайства та опинився у військовій частині РФ. Молодого чоловіка, який приїхав до Росії на заробітки, готують до відправлення на війну проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МЗС Киргизстану.

Посольство Киргизстану направило дипломатичну ноту до Міністерства закордонних справ Росії після появи в інтернеті повідомлень про громадянина країни, який опинився у російській військовій частині внаслідок імовірних шахрайських дій невстановлених осіб.

Крім того, киргизькі дипломати звернулися до компетентних органів РФ із вимогою провести перевірку обставин інциденту, встановити причетних до можливого шахрайства та притягнути їх до відповідальності.

У зовнішньополітичному відомстві також застерегли громадян від підписання документів без ретельного ознайомлення з їхнім змістом.

«Міністерство рекомендує громадянам, щоб уникнути можливих негативних наслідків, уважно вивчати зміст контрактів та інших договорів перед їх підписанням, звертаючи особливу увагу на взяті на себе зобов'язання та правові наслідки», – йдеться в повідомленні МЗС Киргизстану.

За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про 21-річного Елістана Токтогулова. Його родичі записали відеозвернення до влади Киргизстану з проханням допомогти повернути молодого чоловіка додому.

За словами близьких, Токтогулов знайшов в Instagram оголошення про працевлаштування в Росії. Після цього він зв'язався з іншим громадянином Киргизстану, який перебував на території РФ та запропонував йому кілька вакансій.

Молодому чоловікові пообіцяли заробітну плату до 110 тис. рублів. Сподіваючись отримати роботу, приблизно два тижні тому він вирушив до Росії.

Однак замість обіцяного працевлаштування Токтогулов опинився у російській військовій частині. За твердженням його родичів, нині чоловіка готують до відправлення на війну проти України.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Росія обманом вербувала громадян Перу та Бангладешу. Іноземцям пропонували цивільну роботу, однак після прибуття до РФ їх змушували підписувати військові контракти та відправляли на фронт.

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Теги: окупанти росія війна Киргизстан

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