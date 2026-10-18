Мадяр емоційно висловився про поведінку союзників України

Командувач СБС розкритикував спроби партнерів показати Києву, хто в домі головний

Спроби деяких західних партнерів продемонструвати Україні свою спроможність впливати на хід війни завдає істотну шкоду загальній «рамці», у якій ця війна ведеться. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді, інформує «Главком».

«Мав би змовчати, але діймає та лютить, адже вдячність та віддяка – не те саме, що підкореність. Бачення військового, не політика», – написав офіцер.

Він наголосив, що спроба деяких наших партнерів демонструвати наявні у них важелі впливу несуть шкоду навіть не самим фактом певних перешкод, а «від зради рамки, у котрій ти дієш».

«Чіткої рамки, де чорне – очевидно чорне, а біле – воно біле», – пояснив свою думку Мадяр.

Як наголошує Bloomberg, Трамп чинив тиск на Зеленського, вимагаючи припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас аналогічних вимог до російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення бомбардувань України американський президент не висував. Крім того, у п'ятницю, 16 жовтня, Трамп ухвалив рішення про скасування нових тарифів і санкцій проти Росії після домовленостей щодо дизельного пального.

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомила, що США пригрозили Україні припиненням обміну розвідданими, якщо Київ не зупинить удари по російських нафтопереробних заводах. За даними видання, відповідне попередження представники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер озвучили українській делегації під час переговорів у Маямі. Журналісти також зазначали, що Вашингтон уже призупиняв розвідувальну співпрацю з Києвом і неодноразово погрожував повторити цей крок.

Водночас 13 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що обмін розвідданими зі США триває. Того ж дня джерело BBC у військових колах підтвердило, що американська сторона продовжує надавати Україні інформацію за чотирма напрямками: попередження про запуски балістичних ракет, дані про цілі на території Росії, супутникові знімки та військову аналітику.