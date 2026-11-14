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Хто віддав Росії тактичну ядерну зброю: колишній перший заступник секретаря РНБО назвав прізвище

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Хто віддав Росії тактичну ядерну зброю: колишній перший заступник секретаря РНБО назвав прізвище
За словами Степана Гавриша, передавати тактичну зброю Україну ніхто не зобов’язував
фото: скріншот із відео

Президент Леонід Кравчук нібито дізнався про передачу тактичної ядерної зброї вже під час візиту до США

Україна не мала міжнародних зобов’язань передавати Росії тактичну ядерну зброю, однак її все одно вивезли з території держави. Екснардеп та колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Степан Гавриш назвав це фатальною помилкою. Як інформує «Главком», свою думку він висловив у інтерв’ю на YouTube-каналі «Думай».

За словами Степана Гавриша, міжнародні домовленості стосувалися стратегічних ядерних озброєнь, тоді як передавати тактичну зброю Україну ніхто не зобов’язував.

Він також пригадав, що Леонід Кравчук нібито дізнався про передачу тактичної ядерної зброї вже під час візиту до США. Коли український президент прилетів до Америки, журналісти одразу запитали його, чи правда, що Україна віддала останню тактичну зброю. За словами Гавриша, Кравчук заперечив це. Фактично, він збрехав, бо боявся сказати правду. Насправді ж, він і ухвалив рішення. 

«Упевнений, що без Кравчука не могли прийняти подібне рішення. Існують домовленості, які ніколи не озвучуються», – заявив екснардеп.

Нагадаємо, у серпні 2026 року «Главком» опублікував матеріал про те, чи могла Україна зберегти частину ядерного потенціалу. Колишній народний депутат Юрій Костенко пояснив, які рішення початку 1990-х років вплинули на процес роззброєння.Тури Європою

Раніше заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін висловив думку, що Україна має знову стати ядерною державою, оскільки міжнародні домовленості не захистили її від російської агресії. 

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Теги: ядерна зброя Україна Леонід Кравчук

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