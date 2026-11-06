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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Вибори онлайн. В яку гру грає президент?

glavcom.ua
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фото: Офіс президента

Президент продемонстрував готовність обговорювати різні сценарії виборыв, але водночас переклав відповідальність за рішення на парламент

В інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF. президент заявив: «Ми можемо подумати про онлайн-вибори. Це, можливо, реально, але тоді парламент має шукати і знайти рішення».

1. Почати треба з того, що це не підготована заява, а відповідь на запитання інтервʼюера. І тут маємо цікавий аспект. Журналіст, який брав інтервʼю – Ян Бьомерманн, один із найвпливовіших представників політичної сатири в сучасній Німеччині. Але він не просто комік: його програми нерідко стають інструментом журналістських розслідувань і політичних провокацій. Він радше сатирик із журналістськими інструментами. В його послужному списку, крім всього іншого, є скандал з Ердоганом, який вийшов на міждержавний рівень (тоді він в прямому ефірі зачитав дуже неприємний вірш про Ердогана, а Туреччина висловила протест. Після дипломатичних дискусій справу вдалося замʼяти).

2. Щодо виборів, то ведучий задав питання приблизно такого змісту: «Що сказав би сатирик, яким ви були раніше, про те, що українці зараз не можуть голосувати через чинне воєнне законодавство?». Зеленський гру не підхопив.

3. Із важливих деталей відповіді треба звернути увагу на те, що Зеленський заявив не лише про те, що зараз офлайн голосувати не можуть військові, але й  на те, що голосувати не можуть біженці до Європи. З однієї сторони, не згадати про це - майже неможливо, якщо ти даєш інтервʼю в країні, де знаходиться не менше мільйона біженців. З іншої - не треба забувати про дві речі: а) в політикумі є мовчазний майже консенсус, про неможливість організації повноцінних виборів в ЄС; б) серед тих хто залишився в Україні є великий (можливо, навіть домінуючий), прошарок тих, хто вважає, що долю виборів  мають вирішувати ті, хто живе тут, а не ті, хто виїхав.

Окремо варто звернути увагу на те, що ніхто не уявляє собі про електоральні настрої за кордоном. Жодних релевантних соціологічних опитувань не було і методологічно провести їх надскладно. Та й дуже дорого.

4. Зеленський у відповіді про онлайн вибори чітко дав пас в сторону відповідальності Ради за прийняття цього рішення. Нагадаю, що на початку року в парламенті розпочала роботу комісія по новому виборчому закону, але за майже рік роботи результатів нема. І в питанні онлайн голосування, скоріше за все не буде. Суспільство не вірить в чесність такого голосування. А відтак, провести його зараз, навіть, якщо технічно все буде готово – це поставити під сумнів питання легітимності виборів. Зрештою, Зеленський сам сказав, що ці вибори можуть зараз розколоти суспільство.

5. В підсумку маємо просту гру: президент каже, що готовий розглядати різні можливостей виборів, адже розуміє, що тиск по цьому питанню може рости. Але, разом з тим, ні про які вибори мова зараз взагалі не йде.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори українці військові президент парламент

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