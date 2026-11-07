Був поліцейським, а після мобілізації став гранатометником. Згадаймо Юрія Мохнєва

Молодший сержант Юрій Мохнєв служив гранатометником у 92-й окремій механізованій бригаді

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Мохнєва.

Захисник України Юрій Мохнєв поліг 26 квітня 2023 року біля села Хромове Бахмутського району Донеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Юрій Мохнєв народився 10 грудня 1971 року в місті Луцьк Волинської області. Закінчив місцеву школу № 17. У Луцькому вищому професійному училищі № 6 опанував спеціальність кіномеханіка. Після строкової служби працював в органах внутрішніх справ. Паралельно закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «фізичне виховання та спорт».

Обіймав посаду старшого інспектора відділу охорони громадського порядку в Головному управлінні Національної поліції у Волинській області. Брав участь в АТО. Звільнився зі служби в 2016 році. Згодом влаштувався до компанії «Нова пошта», де працював у відділі охорони.

«Юрій був з тих, хто несе свій хрест достойно, не шукаючи легших шляхів. Сприймав життя і смерть по-філософськи. Усе, що не робив, – робив на совість. Був принциповим, відповідальним, надійним», – розповіла дружина Олена.

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Юрій отримав повістку. Його мобілізували до лав Збройних сил України. Служив гранатометником у 92-й окремій механізованій бригаді (на 2026 рік – 92-га окрема штурмова бригада). В березні 2023 року вирушив на бахмутський напрямок.

«Зв’язатися з ним вдавалося рідко: «Іду на позиції, не буду на зв’язку». «Прийшов, все добре…». Але там важко було, дуже важко. Він був поранений, лежав у госпіталі, а потім повернувся на фронт. У нас навіть не було можливості побачитися. Ми попрощалися з Юрою 6 січня – і назавжди», – сказала Олена.

Молодший сержант Юрій Мохнєв служив гранатометником у 92-й окремій механізованій бригаді фото: Платформа пам'яті «Меморіал»

Захисник поліг 26 квітня 2023 року біля села Хромове Бахмутського району Донеччини. Він зазнав смертельного осколкового поранення внаслідок мінометного обстрілу противника. Захисникові назавжди 51 рік.

Посмертно Юрія нагородили орденом «За мужність» III ступеня. У нього залишилися дружина та дві доньки.

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