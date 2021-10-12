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    Ексглава МЗС пояснив, чому Україні не треба просити статусу союзника США поза НАТО

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    Павло Клімкін запевняє, ніхто в США не збирається здавати Україну - Ексглава МЗС пояснив, чому Україні не треба просити статусу союзника США поза НАТО
    Павло Клімкін запевняє, ніхто в США не збирається здавати Україну
    фото з відкритих джерел

    «Подивіться на Афганістан, у якого теж був такий статус, і зрозумійте, про що ви говорите», – каже Клімкін

    Статус союзника США поза НАТО не гарантуватиме Україні захисту її державних кордонів. Про це зокрема свідчить приклад Афганістану (США вивели свої війська, а країну захопили таліби, – ред.). Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

    Клімкін прокоментував те, що Ізраїль єдиний має статус головного стратегічного партнера США. «Саме по собі питання про статус – це рішення, яке заточується під кожну країну. Кожен статус абсолютно різний. Статус, який має Японія, Бразилія, Бахрейн та Ізраїль – це абсолютно різні речі. У таких країн, як Ізраїль, Японія та Південна Корея є часткові гарантії безпеки і зовсім інший рівень військово-технічного співробітництва. Ми це почали робили з 2014 року. Звісно, ми не все використали, що можна використати. Але тим не менше, це ніяк не залежить від формального надання статусу», заявив ексклава Павло Клімкін.

    Ексміністр закликає звернути увагу на приклад Афганістану: «Там теж був статус. І як у тому поганому анекдоті, а чим це йому допомогло?».

    Він запевняє, ніхто в США не збирається здавати Україну, але наша держава має сподіватися лише на себе: «В США кажуть: «Подивіться на уроки, не порівнюючи себе з Афганістаном, і зрозумійте, що ви і далі маєте боротись за себе! Подивіться на результати російських виборів і зрозумійте, що не буде нікого кращого після Путіна».

    За його словами, є велика ймовірність, що в результаті трансфера (влади – «Главком») у Росії буде набагато гірший лідер. «Хоча Путін і далі буде впливати на російську політику. Тому до цього потрібно підготуватись, що означає, давайте щось робити всередині і показувати, що ми самі готові себе захищати!», підкреслив колишній глава МЗС.

    Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада парламент не підтримав Постанову про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA) (№ 5380). Документ підтримали 24 народних депутати за мінімально необхідних 226.

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    Теги: МЗС Павло Клімкін США НАТО Путін Україна
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    Ексглава МЗС пояснив, чому Україні не треба просити статусу союзника США поза НАТО