Ексглава МЗС пояснив, чому Україні не треба просити статусу союзника США поза НАТО

«Подивіться на Афганістан, у якого теж був такий статус, і зрозумійте, про що ви говорите», – каже Клімкін

Статус союзника США поза НАТО не гарантуватиме Україні захисту її державних кордонів. Про це зокрема свідчить приклад Афганістану (США вивели свої війська, а країну захопили таліби, – ред.). Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Клімкін прокоментував те, що Ізраїль єдиний має статус головного стратегічного партнера США. «Саме по собі питання про статус – це рішення, яке заточується під кожну країну. Кожен статус абсолютно різний. Статус, який має Японія, Бразилія, Бахрейн та Ізраїль – це абсолютно різні речі. У таких країн, як Ізраїль, Японія та Південна Корея є часткові гарантії безпеки і зовсім інший рівень військово-технічного співробітництва. Ми це почали робили з 2014 року. Звісно, ми не все використали, що можна використати. Але тим не менше, це ніяк не залежить від формального надання статусу», – заявив ексклава Павло Клімкін.

Ексміністр закликає звернути увагу на приклад Афганістану: «Там теж був статус. І як у тому поганому анекдоті, а чим це йому допомогло?».

Він запевняє, ніхто в США не збирається здавати Україну, але наша держава має сподіватися лише на себе: «В США кажуть: «Подивіться на уроки, не порівнюючи себе з Афганістаном, і зрозумійте, що ви і далі маєте боротись за себе! Подивіться на результати російських виборів і зрозумійте, що не буде нікого кращого після Путіна».

За його словами, є велика ймовірність, що в результаті трансфера (влади – «Главком») у Росії буде набагато гірший лідер. «Хоча Путін і далі буде впливати на російську політику. Тому до цього потрібно підготуватись, що означає, давайте щось робити всередині і показувати, що ми самі готові себе захищати!», – підкреслив колишній глава МЗС.

Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада парламент не підтримав Постанову про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA) (№ 5380). Документ підтримали 24 народних депутати за мінімально необхідних 226.

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