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    Міністр оборони розповів, коли в Україні запрацює військова місія ЄС

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    Участь у місії мають взяти 30 радників від ЄС - Міністр оборони розповів, коли в Україні запрацює військова місія ЄС
    Участь у місії мають взяти 30 радників від ЄС
    фото: flickr.com

    Таран повідомив, що оборонне відомство зараз веде активну роботу з розгортання в країні військової місії Євросоюзу

    Міністерство оборони веде активну роботу з розгортання в Україні військової дорадчо-тренувальної місії Європейського Союзу. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран під час саміту Україна – ЄС, повідомляється на урядовому порталі.

    «Робимо все необхідне, щоб вже до кінця поточного року військова дорадчо-тренувальна місія з площини напрацювання юридичної бази перейшла у стан практичної реалізації на користь як Україні, так і ЄС», – зазначив він.

    За словами посадовця, участь у місії мають взяти 30 постійних радників від ЄС.

    Таран очікує, що завдяки активній участі європейської сторони та за результатами інституційного аудиту, у Збройних силах буде створено багаторівневу систему військової освіти та введено якісне дистанційне навчання. При цьому трансформації мають зазнати адміністративні та управлінські процеси, а також організаційно-штатні структури військових навчальних закладів. Водночас навчально-матеріальна база удосконалюватиметься з урахуванням вимог європейської освіти.

    «Реалізація такого проєкт дозволить залучити кращі практики і допомогу у процесі реформування системи військової освіти Збройних сил України, що притаманні державам-членам Європейського Союзу», – підсумував міністр.

    Як відомо, 12 жовтня Україна та ЄС обговорили створення військової місії Євросоюзу.

    Нагадаємо, у вересні стало відомо, що учасники нової місії будуть консультувати Департамент освіти Міністерства оборони України та Генеральний штаб з реформи професійної військової освіти. Вони мають на меті підтримку стійкості України шляхом зміцнення її військового потенціалу.

    Блок наразі створив дві цивільні місії в Україні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського союзу в Україні, у якій працюють 300 осіб у Києві та у чотирьох інших містах України із завданням реформувати сектор цивільної безпеки.

    Місія була запущена наприкінці 2014 року як прямий наслідок окупації Криму Росією. Існує також менша місія, створена у 2005 році, вона має на меті поліпшити безпеку вздовж молдовсько-українського кордону.

    Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на початку жовтня повідомив, що українська та європейська сторони обговорюють різні модальності подальшої взаємодії, одна із можливих опцій – започаткування військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні.

    Теги: ЄС військові навчання військові навчання Україна Андрій Таран
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    Міністр оборони розповів, коли в Україні запрацює військова місія ЄС