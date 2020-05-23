МЗС запускає платформу для звільнення політв'язнів із Криму, Донбасу і Росії



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Україна запускає платформу для звільнення політв’язнів

Учасниками платформи стануть представники органів державної влади, неурядових правозахисних організацій та об'єднань родичів політв'язнів, Меджлісу кримськотатарського народу

Міністерство закордонних справ України запускає платформу, яка координуватиме міжнародні дії зі звільнення Росією українських політв'язнів.

Про це повідомляє сайт МЗС.

«Протягом останнього року Україні вдалося провести три успішних етапи звільнення утримуваних осіб і повернути з російських в'язниць понад 130 громадян України. Проте питання звільнення незаконно утримуваних Росією за політичними мотивами громадян України і надалі залишається актуальним, передусім у контексті тривалих репресивних практик на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також на території самої Росії», – йдеться в повідомленні.

У заяві МЗС зазначено, що «на тлі нових затримань і вироків, а також спроб Росії зловживати інструментарієм і форматами інститутів ООН для легітимізації спроби анексії Криму, МЗС України бачить своїм завданням надання нового імпульсу міжнародним зусиллям, спрямованим на звільнення незаконно утримуваних Росією за політичними мотивами громадян України».

«Проблематика політв'язнів повинна залишитися в числі пріоритетних питань порядку денного в нашому діалозі з іноземними партнерами, а міжнародний тиск на Росію з метою їхнього якнайшвидшого звільнення – посилюватися. З цією метою МЗС ініціює запуск платформи з координації міжнародних зусиль для звільнення незаконно утримуваних Росією за політичними мотивами громадян України», – повідомили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві уточнили, що учасниками платформи повинні стати представники органів державної влади, до компетенції яких входить діяльність із надання допомоги, захисту прав і звільнення незаконно утримуваних громадян України, неурядових правозахисних організацій та об'єднань родичів політв'язнів, Меджлісу кримськотатарського народу.

Керівник програми підтримки політв'язнів, член Ради правозахисного центру «Меморіал» Сергій Давідіс повідомив, що всього в списку їхнього центру перебуває 315 осіб, 59 із яких – кримчани.