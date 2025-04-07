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Ексрадник Зеленського вийшов із несподіваною інвестиційною пропозицією для Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ексрадник Зеленського вийшов із несподіваною інвестиційною пропозицією для Трампа
Устенко запропонував Трампу побудувати рекреаційні зони на лівому березі Херсонщини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Олег Устенко запропонував альтернативні гарантії безпеки для угоди про корисні копалини

Економіст та ексрадник президента України Олег Устенко запропонував створити рекреаційні центри на лівому березі Херсонщини та розташувати американські центри даних у Запорізькій області. Про це він зауважив в інтерв’ю «Українській Правді», інформує «Главком».

«До прикладу, президент Трамп хотів побудувати рекреаційні зони у Секторі Гази. Таке саме ми можемо запропонувати йому на лівому березі Херсонщини. Там прекрасна рекреаційна зона, бо у нас є море та просто чудова природа. Ми можемо це здати, умовно, на 100 років як рекреаційну зону в оренді під великими американськими компаніями. Також можемо долучити розміщення спеціальних дата-центрів на території Запорізької області», – зауважив ексрадник Володимира Зеленського.

Ексрадник президента додав, що багато інших ініціатив, розпочатих нинішньою адміністрацією Білого дому, не були реалізовані – від проєктів у Секторі Газу до різних ініціатив на території Північної Америки. Тому, за його словами, угода щодо корисних копалин може бути переглянута та розширена.

Олег Устенко також підкреслив, що українська сторона має можливість запропонувати додаткові елементи, які будуть корисні для України, водночас відповідаючи інтересам американської сторони. Як приклад, він навів ідею створення рекреаційних зон, подібних до тих, що існують у Секторі Газу, на лівому березі Херсонщини, або розвиток американських баз даних у Запорізькій області.

Таким чином економіст наголошує на тому, що угода не буде підписана у тому вигляді, в якому вона перебуває наразі, проте може бути змінена. Існують напрямки, що можна додати до угоди, які будуть цікаві як американським бізнесам, так і поточній адміністрації Білого дому. Вони зможуть грати на руку Україні, бо будуть сприяти підвищенню гарантій безпеки.

Нагадаємо, що вже стало відомо, коли делегати з України вирушать на переговори щодо мінеральної угоди. Українська команда відправиться до Сполучених Штатів Америки вже наступного тижня.

Раніше міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкісноземельні копалини. Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському пропагандисту та телеведучому Такеру Карлсону повідомив, що угода про корисні копалини виступає знаком для Росії, що США не залишають Україну.

Зокрема, Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. Тим часом РФ та США розпочали обговорення проєктів з видобутку рідкісноземельних металів.

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Теги: Олег Устенко корисні копалини

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