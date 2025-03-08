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Після Путіна ще одна країна запропонувала Трампу рідкоземельні метали

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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Після Путіна ще одна країна запропонувала Трампу рідкоземельні метали
Трамп готовий підписати угоду про рідкісноземельні метали, але не з Україною
фото: Reuters

Африканська країна хоче попросити США надати підтримку їх військам на тлі бойових дій у провінціях Північне Ківу та Південне Ківу

Демократична Республіка Конго запропонувала США укласти угоду про видобуток рідкісноземельних металів. Дана пропозиція поступила на тлі заяв російського диктатора Володимира Путіна, який пропонує США добувати рідкоземельні метали у РФ та на окупованих територіях. Конго має великі запаси критично важливих ресурсів, необхідних для виробництва сучасних технологій, і США відкриті для спільної роботи в цій сфері. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Співрозмовник FT у Держдепі США зазначає, що африканська країна звернулася до США з пропозицією про угоду, яка надасть США можливість отримати доступ до копалин в обмін на підтримку президента Фелікса Чисекеді, який очолює країну з 2019 року.

Співрозмовник видання зазначив, що угода США та Конго може зміцнити економіки обох сторін, створить «висококваліфіковані робочі місця" та сприяє інтеграції республіки « у глобальні та регіональні ланцюжки постачань».

Видання додало, що Конго також хочуть попросити США надати підтримку їх військам на тлі бойових дій у провінціях Північне Ківу та Південне Ківу.

Нагадаємо, Україна та США намагаються укласти угоду про рідкісноземельні матеріали. У рамках угоди Вашингтон хоче отримати доступ до копалин України. Україна своєю чергою хоче отримати гарантії безпеки в обмін на копалини. Проте адміністрація Дональда Трампа поки не погоджується з цим.

Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, угода про рідкоземельні мінерали визначає рамкові умови для підписання майбутньої домовленості щодо створення інвестиційного фонду для розвитку та відбудови України. Угоду повинні були підписати під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтону 28 лютого. Але через перепалку Трампа і Зеленського підписання документа скасували.

Зазначимо, Володимир Путін заявив про готовність співпрацювати зі США у сфері рідкісноземельних металів, зокрема з родовищ на окупованих територіях України. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путін пропонує США рідкісноземельні метали. 

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Теги: США корисні копалини путін Африка

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