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Трамп заявив, що США домовились з Україною щодо угоди про копалини

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Трамп заявив, що США домовились з Україною щодо угоди про копалини
Трамп: Ми уклали угоду про рідкісноземельні мінерали
фото: скриншот відео

Трамп: Зараз ми говоримо про території

Україна та Сполучені Штати Америки уклали угоду про корисні копалини, яка буде підписана «найближчим часом». Як передає «Главком», про це заявив очільник США Дональд Трамп на засіданні кабінету міністрів.

«Ми уклали угоду про рідкісноземельні мінерали. Ми підпишемо її найближчим часом. Зараз ми говоримо про території», – заявив президент США, якого цитує Clash Report.

Трамп заявив, що США домовились з Україною щодо угоди про копалини фото 1
скриншот: Clash Report

Також Трамп заявив, що наразі нібито йдуть розмови «про володіння електростанціями».

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа хоче підкоригувати умови угоди з офіційним Києвом щодо доступу американської сторони до українських корисних копалин. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на Financial Times.

Йдеться, зокрема, до включення в розширену угоду також атомну електростанцію, що наразі перебуває під контролем російських окупантів. Назву видання не вказує, однак стає зрозуміло, що йдеться про Запорізьку АЕС.

До слова, угода між Україною та США не передбачає передання правна користування надрами чи будь-яких прав власності. Про це повідомила міністерка юстиції України Ольга Стефанішина. За її словами, йдеться про розподіл надходжень до державного бюджету, частина з яких генерується у Фонд. Після підписання цієї угоди не настають жодні правові наслідки.

До слова, президент Володимир Зеленський заперечив, що напередодні обговорював із Дональдом Трампом можливість передати у власність США Запорізьку АЕС чи інші атомні електростанції.

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Теги: Дональд Трамп корисні копалини

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