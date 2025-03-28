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Зеленський прокоментував нову угоду про копалини, яку надіслали США

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський прокоментував нову угоду про копалини, яку надіслали США
Президент: Україна не визнає військову допомогу США як борг
фото надане пресслужбою Офісу президента

Зеленський про угоду: «Формат змінено. Давайте ми вивчимо цей формат і будемо говорити. У нас є Конституція України»

Україна отримала від США варіант нової Угоду про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено. Як передає «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 28 березня, повідомляє «Укрінформ».

«Я хотів би зазначити, що офіційна українська сторона, а саме Кабмін та Офіс президента України сьогодні нотою офіційно отримали варіант або пропозицію від США. Це важливо. Не колись, а сьогодні», – заявив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що українська сторона повинна перевірити надісланий документ. Юристи повинні порівняти усі угоди, які були запропоновані на перемовинах.

«По-друге, якийсь час назад цю угоду отримала наш віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з паном Бесентом (міністр фінансів США Скотт Бесент - ред.). Вона отримала цей документ. Вона сказала, що коментувати складно, адже це зовсім інший документ. Там багато всього про що не йшлося. Також з'явились деякі речі, які сторони вже відкидували», – додав він.

Зеленський наголосив, що «цю угоду потрібно порівняти, чи це та сама угода».

«Я хочу, щоб ми отримали конкретну рецензію юристів на найвищому рівні. Я буду сприймати ту угоду, яку офіційна отримала наша сторона. Формат змінено. Давайте ми вивчимо цей формат і будемо говорити. У нас є Конституція України», – наголосив Зеленський.

Президент також додав, що Україна не визнає військову допомогу США як борг. За його словами, якщо в угоді будуть ризикові речі, про це повідомлять українцям. 

«Якщо питання боргів? Я не знаю, як в цій угоді. Якщо там піднімається це питання, ми не будемо сприймати борги, як і я казав. Це для мене зрозумілі абсолютно речі, принаймні ми говоримо про минуле», – сказав Зеленський.  

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа хоче підкоригувати умови угоди з офіційним Києвом щодо доступу американської сторони до українських корисних копалин.

Також зазначалося, що Сполучені Штати Америки запропонували Україні нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів, але питання атомних електростанцій у ній немає.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський заявив, що про укладання угоди щодо корисних копалин говорити зарано.

До слова, США наполягають на новій угоді про українські копалини, яка включатиме нафту й газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість.

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Теги: США Володимир Зеленський корисні копалини

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