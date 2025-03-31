Росія та США обговорюють проєкти у сфері видобутку рідкісноземельних металів

За словами Дмитрієва, американські компанії вже проявили інтерес до можливих домовленостей з РФ щодо корисних копалин

РФ та США розпочали обговорення проєктів з видобутку рідкісноземельних металів. Про це сказав голова суверенного фонду багатства Росії Кирило Дмитрієв в інтерв'ю росЗМІ, інформує «Главком».

«Рідкоземельні метали є важливою сферою для співпраці, і, звичайно, ми почали обговорення різних рідкоземельних металів і проєктів в Росії», – сказав голова суверенного фонду багатства РФ.

За словами Дмитрієва, американські компанії вже проявили інтерес до можливих домовленостей. Очікується, що нова зустріч представників РФ та США в Ер-Ріяді може відбутися в середині квітня – відомо, що в рамках відновленого спілкування сторони обговорюватимуть не лише політичні питання, а й економічне співробітництво.

Нагадаємо, Росія запропонувала США отримати права власності на мінерали, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.

Згодом представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф сказав, що США зацікавлені в співпраці з Москвою, оскільки Росія має значні поклади корисних копалин на своїй території.

До слова, Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 28 березня.

Опісля президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів.