Угода про корисні копалини має відповідати законам ЄС – Бербок

ЄС домовився з Україною про те, що угода має відповідати європейському законодавству

Українська сторона провела перший раунд консультацій із представниками США щодо змісту угоди

Угода про корисні копалини має бути сумісною з європейським законодавством. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яку цитує Sky News.

За словами посадовиці, Європа вже домовилася з Україною про те, що будь-яка нова угода має бути сумісною із законодавством Європейського Союзу. «Зрештою, це наш європейський континент», – сказала Бербок.

Як відомо, в Україні право на користування надрами мають 2 268 компаній і 78 фізичних осіб. Серед власників є представники з 51 країни.

Загалом ці підприємства та фізособи володіють 3 482 чинними спеціальними дозволами на користування надрами. Більшість компаній мають лише один дозвіл, але є й такі, що володіють десятками або сотнями. Наприклад, державні АТ «Укргазвидобування» має 213 дозволів, а ПАТ «Укрнафта» – 89.

Нагадаємо, Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. Тим часом РФ та США розпочали обговорення проєктів з видобутку рідкісноземельних металів.