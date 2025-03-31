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Трамп заявив, що Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо корисних копалин

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив, що Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо корисних копалин
Трамп: Зеленський намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів
фото: Цензор.нет

Дональд Трамп зауважив, що якщо Володимир Зеленський відмовиться, то стикнеться з великими проблемами

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Трамп зазначив, що президент України зіткнеться з серйозними проблемами, якщо він дійсно відмовиться від цієї угоди.

«Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Також Трамп повідомив, що хоч Зеленський і хоче, щоб Україна була в НАТО – цього ніколи не буде.

«Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не буде членом НАТО. Він це розуміє», – сказав американський президент.

Раніше ми писали, що Україна отримала від США варіант нової Угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено. Як передає «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 28 березня, повідомляє «Укрінформ».

«Я хотів би зазначити, що офіційна українська сторона, а саме Кабмін та Офіс президента України сьогодні нотою офіційно отримали варіант або пропозицію від США. Це важливо. Не колись, а сьогодні», – заявив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що українська сторона повинна перевірити надісланий документ. Юристи повинні порівняти усі угоди, які були запропоновані на перемовинах.

Нагадаємо, угоду щодо корисних копалин мали підписати у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні, коли відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський же після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Теги: корисні копалини Володимир Зеленський Дональд Трамп

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