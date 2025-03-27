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Росія атакувала дронами Харків та Дніпро: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала дронами Харків та Дніпро: головне за ніч
У Дніпрі після вибухів виникли пожежі
фото: со

За попередньою інформацією, удар по Дніпру прийшовся на центр міста

Росія масовано атакувала дронами Харків та Дніпро, Трамп вводить мита, а у США все ще триває скандал через переписку у Signal. «Главком» зібрав головні події ночі проти 27 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Удари по Дніпру

Пізно ввечері, 26 березня, Росія атакувала Дніпро БпЛА. Внаслідок атаки у місті вирують пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Місцеві пабліки повідомляють, що у Дніпрі пролунала серія вибухів, після яких виникло багато пожеж. За попередньою інформацією, удар прийшовся на центр міста. Відомо, що пошкоджено ЖК.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував вибухи у Дніпрі:

«Через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють. Чи є постраждалі – з'ясовуємо».

Удари по Харкову

Окупанти вдарили дронами по Харкову. Внаслідок ударів є постраждалі. Серед них – діти. Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує «Главком».

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми бойовими БпЛА.

Терехов додав, що пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова.

Скандальна переписка в Signal

Журналісти The Atlantic оприлюднили скриншоти секретного чату в Signal, де представники адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа обговорювали військову операцію проти хуситів. Як з’ясувалося, радник з нацбезпеки Майк Волц випадково додав до цього чату журналіста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Atlantic.

За даними видання, американський міністр оборони Піт Гегсет поділився в цьому чаті інформацією про вильоти військових літаків і майбутні атаки на Ємен за дві години до початку ударів США по хуситах 15 березня. The Atlantic наголошує, що такий витік міг поставити під загрозу безпеку американських військових та пілотів.

Очільник Пентагону Піт Гегсет прокоментував ситуацію в соцмережі Х, заявивши, що оприлюднені The Atlantic військові плани не містять жодних імен, координат, цілей, маршрутів чи інших секретних даних.

У той же час державний секретар Марко Рубіо прокоментував скандал, пов’язаний із перепискою у Signal, визнавши, що сталася серйозна помилка. За його словами, у груповий чат, створений для координації дій між високопосадовцями у сфері національної безпеки США, помилково додали журналіста The Atlantic.

Угода про корисні копалини

США підготували для України завершений варіант угоди щодо корисних копалин, і її підписання може відбутися вже наступного тижня. Про це в ефірі Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє «Главком».

«Ми передали Україні готовий документ про економічне партнерство. Наразі його розглядають українська сторона, і ми сподіваємося, що наступного тижня розпочнуться повноцінні обговорення, а, можливо, й буде укладена угода», – зазначив Бессент.

За словами Бессента, початковий варіант документа, який планували підписати наприкінці лютого, складався з чотирьох сторінок. Однак Вашингтон вирішив використати цей час, щоб доопрацювати угоду і довести її до фінального вигляду.

Мита на авто

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі автомобілі, що імпортуються до Сполучених Штатів. Однак це правило не застосовуватиметься, якщо виробництво буде перенесене до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

Трамп очікує, що автовиробники будуть будувати нові заводи або розширювати вже наявні в США, щоб уникнути сплати мита.

Після цієї заяви акції провідних автовиробників США на позабіржових торгах різко впали: Ford Motor втратила 2%, General Motors — 2,3%, а Stellantis, яка володіє брендом Jeep, подешевшала на 3%.

Теги: Харків Дональд Трамп Дніпро скандал корисні копалини Марко Рубіо Піт Гегсет

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