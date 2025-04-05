Міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкоземи

Бессент привозив до України один з варіантів угоди про корисні копалини

Бессент про угоду, яка не була підписана у США в лютому: «Це мало би бути найлегшою справою у світі»

Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському пропагандисту та телеведучому Такеру Карлсону повідомив, що угода про корисні копалини виступає знаком для Росії, що США не залишають Україну. Про це повідомляє «Главком» за посиланням на інтерв'ю.

Бессент розповів, що економічна угода є частиною мирного плану Трампа. Вона має на меті зміцнити партнерство між США та Україною та продемонструвати американському суспільству, що США мають економічну зацікавленість у підтримці України, а не просто надають «величезні гранти».

Американський міністр відзначив, що «росіяни бомбили Київ» за декілька годин до того, як Бессент приїхав в Україну, щоб представити угоду про рідкоземи. Тож, на його думку, росіянам ідея підписання цієї угоди не подобається.

Також він зазначив, що президент України Володимир Зеленський зірвав підписання угоди в Овальному кабінеті. Бессент каже: «Це мало би бути найлегшою справою у світі». Оскільки все вже було підготовлено до підписання, але угоди залишилась непідписаною.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

До слова, Україна обрала юридичну компанію, яка буде супроводжувати угоду про корисні копалини із США. Президент Зеленський додав, що на початку наступного тижня він розраховує отримати варіант угоди, яка відображає справедливість для України.

Раніше ми писали, що Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.