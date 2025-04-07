Стало відомо, коли делегати з України вирушать на переговори щодо мінеральної угоди

Очікуються нові переговори щодо угоди про корисні копалини

Українська команда відправиться до Сполучених Штатів Америки вже наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Повідомляється, що міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила для Associated Press, що вже наступного тижня Україна відправить команду до Вашингтону, щоб почати переговори щодо нового проєкту угоди про корисні копалини.

«Новий проєкт угоди від США свідчить про те, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається», – сказала Свириденко.

Зазначається, що складу делегації з Києва увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що українська делегація вирушить до США цього тижня або на початку наступного, щоб обговорити угоду щодо корисних копалин.

Нагадаємо, Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. Тим часом РФ та США розпочали обговорення проєктів з видобутку рідкісноземельних металів.