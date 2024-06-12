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Справа Януковича про розстріли на Майдані: названо дату слухання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Справа Януковича про розстріли на Майдані: названо дату слухання
Шевченківський районний суд декілька разів відмовлявся розглядати справу стосовно Януковича
фото з відкритих джерел

Менш як за два тижні суд розпочне слухання щодо експрезидента Януковича

Броварський міськрайонний суд Київської області розпочне розглядати справу колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича щодо розстрілів на Майдані об 11:00 24 червня. Про це повідомив заступник очільника Департаменту у «справах Майдану» Офісу генпрокурора Денис Іванов в коментарі «Укрінформу».

За словами Іванова, в понеділок, 24 червня, розпочнеться підготовче засідання у справі проти експрезидента і представників його силового блоку, яких звинувачують в організації розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року.

Зазначається, що головуючою колегії суддів виступає Наталія Сіренко, а інтереси Януковича у суді представляє адвокат Андрій Доманський.

За словами прокурора, він подавав клопотання про дотримання розумних строків розгляду справи, на що не отримав відповіді суду. Причиною стало те, що підготовче засідання призначили майже через 4 місяці, відколи справа 29 лютого поточного року надійшла на розгляд суду. 

Іванов додав, що у Броварському міськрайонному суді немає атестованого приміщення для слухання секретних томів справи. У зв’язку з цим засідання суду, на яких розглядатимуться секретні томи, проходитимуть у режимі виїзних засідань у Київському апеляційному суді.

Також прокурор наголосив, що у суді є лише три судді, які мають доступ до держтаємниці, і коли хтось із них випаде з процесу, то справа повинна буде слухатися з початку.

Раніше Шевченківський районний суд декілька разів відмовлявся розглядати справу стосовно колишнього президента Віктора Януковича і представників його силового блоку. Після цього Київський апеляційний суд визначив її розгляд за Броварським міськрайонним судом.

Нагадаємо, Шевченківський суд Києва 24 травня закрив справу щодо розгону на Майдані мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Причина – закінчення строку давності справи

Раніше суд Європейського Союзу визнав, що санкції, які були введені Радою ЄС проти колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, є недійсними.

До слова, Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за обвинуваченням ексочільника Державного агентства лісових ресурсів України Віктора Сівця. Він вимагав та отримав $3,7 млн й 10,8 млн євро (141,3 млн грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину).

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Теги: суд Небесна сотня (Євромайдан) Віктор Янукович Офіс Генерального прокурора Революція Гідності

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