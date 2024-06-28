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Байден відмовився помилувати засновника WikiLeaks

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Байден відмовився помилувати засновника WikiLeaks
Ассанж (праворуч) приїхав до суду на Сайпані, Маріанські острови аби визнати себе винним
фото із відкритих джерел

Білий дім: Байден не розглядає можливість помилування Джуліана Ассанжа

Президент США Джо Байден не розглядав можливості помилувати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

«Ні, це не обговорювалося», – сказала вона, відповідаючи на запитання про можливе помилування засновника WikiLeaks.

Минулого понеділка Високий суд Лондона звільнив Ассанжа з британської в'язниці, в якій він перебував з 2019 року, і дозволив йому залишити країну під заставу. Ассанж досяг попередньої угоди про визнання себе винним за одним пунктом звинувачення з 18 і в обмін на це отримав право вийти на волю.

26 червня Ассанж у суді на острові Сайпан (Північні Маріанські острови, територія США), розташованому в Тихому океані, визнав себе винним у змові з метою отримання та розголошення інформації про оборону. Суд призначив йому 62 місяці (п'ять років і два місяці) в'язниці, що відповідно до угоди зарахували журналісту за час, проведений у лондонській в'язниці, писав телеканал ABC.

У 2006 році Ассанж заснував сайт WikiLeaks, який спеціалізувався на публікації конфіденційної інформації. 2010 року на ньому з'явилися матеріали, пов'язані з конфліктом в Іраку та Афганістані. США прагнули притягнути Ассанжа до суду за публікацію військових таємниць і доказів військових злочинів під час американських війн в Іраку та Афганістані. Його звинувачують у публікації близько 700 тис. конфіденційних документів, що стосуються військової та дипломатичної діяльності США. США звинуватили журналіста за 18 статтями за розкриття секретної інформації та змовою з метою її отримання. За цими звинуваченнями йому загрожувало 175 років ув'язнення.

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Теги: WikiLeaks звільнення помилування обмін

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