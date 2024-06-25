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«Вимушено йду з посади». Глава Вінницької ОВА прокоментував своє звільнення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Вимушено йду з посади». Глава Вінницької ОВА прокоментував своє звільнення
Як зазначив Борзов, він вимушено йде з посади через стан здоровʼя
фото: Вінницька ОВА

Борзов пробув на посаді глави Вінницької ОВА чотири роки

Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов відреагував на новину про погодження Кабінету міністрів України його звільнення з посади. Свій допис він опублікував у Telegram.

За словами Борзова, він пробув на посаді глави області чотири роки, два з половиною роки з яких – у стані війни.

«Вінничани гідно пройшли цей шлях. Дякую кожному мешканцю області за це. Дякую команді, президенту», – написав Борзов.

Як зазначив глава ОВА, він вимушено йде з посади через стан здоровʼя.

«Прошу не гаяти час на жодні маніпуляції. На посаді зроблено багато і результат є», – додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Сергій Борзов від 1 серпня 2019 року очолював Державне управління справами. У 2020 році Зеленський призначив Борзова очільником Вінницької ОВА замість Владислава Скальського.

Народився у Вінниці 1980 року. Закінчив 35-ту школу на Вишеньці. Навчався на історичному факультеті Вінницького педуніверситету. Борзова багато вінничан знають ще з 2006 року, коли він займався підприємницькою діяльністю і створив команду «Вінницькі перці», яка стала популярною і вийшла на телеекрани країни. «Вінницькі перці» фактично були його стартапом. Пізніше Борзов став ще директором команди КВН «Збірна України».

У 2014 році Сергій Борзов отримав пропозицію працювати на держслужбі. Тоді він переїхав до Києва. Пізніше забрав до столиці і родину. Разом з дружиною Іриною Борзовою виховують двох доньок і сина.
В Сергія Борзова дві вищі освіти і шестирічний досвід державної на різних посадах в Державному управлінні справами. У 2018 році він закінчив Національну академію державного управління при Президентові України. Спеціальність – управління суспільним розвитком. Кваліфікація – магістр управління суспільним розвитком.

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Теги: Вінниця Вінниччина звільнення Кабмін уряд

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