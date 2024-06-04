Ексчиновник Нацполіції, який конфліктував у Goodwine, подав до суду

«Я не збираюся виправдовуватися, я все зроблю згідно із законом», – Манасян

Експрацівник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Віталій Манасян подав до суду на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції та вимагає визнати наказ про звільнення протиправним. Він вимагає не тільки скасувати наказ, а й виплатити йому заробіток за час «вимушеного прогулу», повідомляє «Слідство.Інфо».

За даними судового реєстру, Манасян звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Ексчиновник Нацполіції просить суд визнати протиправним та скасувати наказ департаменту поліції про звільнення та вимагає поновити його на посаді, яку він обіймав до цього.

У позовній заяві колишній працівник вимагає від Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу. У коментарі виданню Манасян повідомив, що на своє представництво в суді він видав довіреність адвокату.

«Я свою позицію виклав адвокату, не хочу туди навіть близько підходити. Дасть Бог, без мене це все минеться, мені не хочеться в це занурюватися. Насправді це дуже неприємно», – зазначив він.

Манасян також зауважив, що його основна мета – відновити ім’я. «Мене звільнили незаконно. Чи хочу я там працювати? Ні. Але відновити своє ім’я, що я не негідник, який там хамив, грубіянив… Я не збираюся виправдовуватися, я все зроблю згідно із законом. Усі отримають заслужене покарання», – наголосив експоліцейський.

Нагадаємо, у столичному ресторані Good Wine вибухнув конфлікт за участі працівника департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталія Манасяна. Про це розповів голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, засновник компанії «Автострада», яка відзначилася скандалом через тендери «Великого будівництва», Максим Шкіль. Він став свідком інциденту.

Після суспільного розголосу його було звільнено буквально «день в день». Проте сам Манасян свою вину заперечує, і хоче «відновити своє чесне ім’я». За словами поліцейського, про своє він звільнення дізнався зі ЗМІ. Він також розповів, що конфлікт відбувався зовсім не так, як його описав у соцмережі Максим Шкіль. «Я нікому не хамив, ні з ким не сварився. І не розумію, в чому суть цього усього. Хтось за мій рахунок намагається самоствердитися», – сказав Манасян.

Після того, як про скандал у ресторані Lucky (ресторан мережі Goodwine – «Главком») стало широко відомо, у ГО «Центр протидії корупції» звернули увагу на те, що Віталій Манасян походить із сім’ї високопоставлених правоохоронців. За інформацією «ЦПК», брат звільненого поліцейського Армен обіймає посаду заступника директора департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.