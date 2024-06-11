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Він кинув виклик Орбану. Що відомо про тріумфатора виборів до європарламенту в Угорщині

Ірина Озтурк glavcom.ua
Він кинув виклик Орбану. Що відомо про тріумфатора виборів до європарламенту в Угорщині
Петер Мадяр розпочав свою політичну діяльність зі скандалу із Орбаном
колаж: glavcom.ua

На небосхилі угорської політики нова зірка 43-річний – Петер Мадяр

Партія Віктора Орбана «Фідес» показала найгірший результат на виборах до Європарламенту за всю свою історію. Показник все ще високий, але в півтора раза нижчий від попередніх. Водночас опозиційна партія Tisza Петера Мадяра отримала майже 30% виборців та претендує аж на сім мандатів у Європарламенті.

Успіх партії Tisza Петра Мадяра – своєрідний політичний ляпас угорській владі, бо досі ніхто не міг скласти Орбану такої загрозливої ​​конкуренції, як це сталося цими вихідними. Як пише видання hvg.hu, у своїй промові після виборів переможець подякував понад мільйону виборців, які віддали за нього голоси: «У нас є підстави бути скромними. Те, що тут сталося, – це політичний обвал в Угорщині», – заявив Мадяр. За його словами, брехня і правда були протилежні одне одному, як корупція і прозоре суспільне життя, та Тиса, на його думку, доведе, що політика може бути красивою, корисною, справедливою і чесною. Він також заявив, що можна створити в Угорщині політику, яка працюватиме на угорців і не розглядатиме свої позиції як місце для корупції.

Привітати Петера Мадяра прийшло чимало угорців
Привітати Петера Мадяра прийшло чимало угорців
фото: Polyák Attila

За словами політика, його партія змусила людей повірити, що цю систему можна демонтувати, але вони також досягли іншої мети: у Будапешті уже нічого не може статися без партії Tisza. Мадяр сказав, що вечір після виборів є святом радості та звільнення, тому що сьогодні багато людей відновили віру в можливість побудови іншої Угорщини, яка базується не на поділі та брехні, а на мирі, єдності та любові.

Нове обличчя опозиції

Як пише Bloomberg, Мадяр – юрист, колишній дипломат і керівник державної компанії. Саме він зараз становить найбільшу загрозу для 14-річного правління Орбана. Результат голосування дозволяє політику і його партії претендувати на «мантію» Орбана на парламентських виборах 2026 року.

Міжнародні ЗМІ нагадують, що Петер Мадяр з'явився на політичній сцені після скандалу довкола експрезидента Угорщини Каталін Новак. Близька союзниця Орбана помилувала близько 20 осіб, включаючи засудженого у справі про сексуалізоване насильство по відношенню до дітей.

На цьому тлі поява на широкій публіці харизматичного, енергійного, проєвропейськи налаштованого Мадяра для багатьох стала символом змін. До того ж Мадьяр – виходець із системи, якій кидає виклик, він приніс суспільству цілу серію скандальних викриттів на адресу політиків «Фідес».

Петер Мадяр збирав на свою підтримку багатотисячні мітинги
Петер Мадяр збирав на свою підтримку багатотисячні мітинги
фото з відкритих джерел

У квітні політик зібрав на вулицях Будапешта майже 100 тис. осіб. За оцінками спостерігачів, сильний козир новачка – відмова від поділу опозиції на лівих та правих, що надає руху динаміки. Мадяр не до кінця розкриває деталі своєї політичної програми, але йому та його партії Tisza (що у перекладі символічно означає «Повага і свобода» – «Главком») ще тоді пророкували перемогу на виборах у червні.

«Все, що трапилося (під час правління «Фідес» – «Главком»), надто важко для угорського народу. Це надто в економічному, політичному, правовому та етичному плані», – заявив Мадяр у Дебрецені, виступаючи перед багатотисячною аудиторією.

Як зазначають журналісти Euronews, червневі євровибори, схоже, лише розминка для Мадяра. Він націлений на парламентське голосування в Угорщині у квітні 2026 року. «Машина «Фідес» здається непоборною: політичний апарат, створений Орбаном, розрахований на те, що партія отримає перевагу на виборах, – пояснює Мелані Барлаї, політолог і співзасновник НУО Unhack Democracy. Мадяру буде непросто зберегти нинішній успіх на довгій дистанції, аби уникнути дискредитації його у соціальних мережах».

Хто такий Петер Мадяр?

Ще недавно Мадяр був практично невідомий. Тепер він домінує у розмовах та заголовках місцевої та світової преси – і як мінімум ставить уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у незручне становище.

Юрист за фахом, Мадяр колись належав до елітного кола правлячої партії Орбана. «Фідес» прийшла до влади за результатами угорських парламентських виборів 2010 року. З того моменту Мадяра було призначено чиновником у Міністерстві закордонних справ. Через рік, одночасно з головуванням Угорщини в ЄС, він також приєднався до Постійного представництва Угорщини при Європейському Союзі. З 2015 року почав працювати у канцелярії прем'єр-міністра, а згодом очолив Юридичний директорат ЄС державного МФБ (Угорський банк розвитку). З 2019 до 2022 року очолював Центр студентського кредитування.

Скандали у родині і... насильство

Утім, у політичній кар'єрі і особистому житті суперника Орбана не все так безхмарно. Він багато років був одружений з колишньою міністеркою юстиції Угорщини Юдіт Варга, яка мала очолити список партії «Фідес» на червневих європейських виборах. Цю пару, у якої троє дітей, часто зображували як ідеальну, зразкову та консервативну, але у 2023 році вони розлучились. Однак, коли Мадяр вирішив «красиво» увійти на політичну сцену Угорщини, під удар потрапила зокрема і мати його дітей. Мадяр наприкінці березня опублікував аудіозапис, який, за його словами, доводить, що високопосадовці змовилися з метою приховування випадків корупції, при цьому причетною зробив саме Варгу.

Родина Петера Мадяра завжди вважалась зразковою
Родина Петера Мадяра завжди вважалась зразковою
фото з відкритих джерел

Близькі союзники Орбана, і міністр юстиції Юдіт Варга, були змушені піти у відставку перед галас громадського обурення. На записах, що стали надбанням громадськості, лунав голос Варги. Вона описувала, як інші урядовці домоглися видалення доказів із протоколів суду, щоб приховати свою роль у корупційних ділових угодах.

Як пише Daily News Hungary колишня дружина опозиціонера відразу публічно звинуватила його у домашньому насильстві і шантажі. Варга згадує, як одного вечора, коли вона лягла спати, її чоловік прийшов додому п'яний і жбурнув у неї книги та одяг.

«Я відчула, як пряжка його ременя вдарила мене по спині. Я спробувала сісти і почала чекати наступного удару. У той час я вирішила, що розлучуся з ним», – сказала вона, додавши, що, коли вона сказала йому про це, той «благав мене і давав обіцянки, як робив це багато разів протягом 16 років… Він використав усі старі хитрощі і методи через що йому завжди вдавалося повернути мене на американські гірки домашнього насильства… але цього разу я була сповнена рішучості знайти вихід».

Ексміністерка сказала, що Мадяр почав їй погрожувати, коли вона наполягла на розлученні. Мадяр стверджував, що оприлюднить зміст записів, які були зроблені у їхньому будинку, що свідчать про порушення законів урядом Угорщини. Варга додала, що вона «пишається» тим, що була міністром юстиції в уряді Віктора Орбана та членом правлячої партії «Фідес».

Дружина Петера Мадяра виступила зі звинуваченнями на його адресу
Дружина Петера Мадяра виступила зі звинуваченнями на його адресу
Джерело: Facebook/Варга Юдіт

Ексміністерка та ексдружина опозиціонера заявила, що, на думку Мадяра, його дискредитують у пресі.

«Я бачу це інакше. Хто він насправді, нам розкажуть колишні колеги та близькі друзі. Петер Мадяр завдав багато болю не лише своїй родині, а й своїм друзям. Тепер необхідність спостерігати за цією мерзенною маніпуляцією завдає нового болю багатьом», – написала вона на своїй сторінці у Facebook, цитує видання.

Та попри все це, угорські ЗМІ констатують, вже 6 квітня на вулиці у центрі Будапешта на знак протесту проти уряду Орбана вийшли десятки тисяч людей. Єдиним організатором цього протесту став Петер Мадяр. Він звернувся до натовпу, оголосивши про створення нової політичної спільноти, метою якої є об'єднання як консервативних, так і ліберальних угорців, розчарованих правлінням Орбана, та роздробленої, неефективної політичної опозиції.

«Крок за кроком, цеглинка за цеглиною, ми повертаємо собі батьківщину і будуємо нову країну, суверенну, сучасну, європейську Угорщину», – кричав у натовп 43-річний новий угорський політик.

Читайте також: В Орбана з'явився серйозний політичний конкурент – Bloomberg 
Теги: міністр Виктор Орбан корупція дружина чоловік Facebook політика партії Угорщина книги звільнення

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