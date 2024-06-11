Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться розслідування, безперешкодно їздить за кордон під час війни (документи)

10 червня минув місяць, як Національне антикорупційне бюро зареєструвало резонансне кримінальне провадження про витік даних

Фігурант антикорупційного розслідування щодо «Великого будівництва», бізнесмен Юрій Голик протягом року вільно виїздив із України за перепустками посадовців Дніпропетровської ОДА, не маючи офіційних посад у владі. Про це стало відомо «Главкому».

Як волонтер, Голик отримав дозвіл на перетин держкордону у квітні 2023 року. Це рішення діяло до 20 жовтня 2023 року. За кілька днів до закінчення терміну виїзду влада Дніпропетровщини видала новий наказ, яким пролонгувала перебування Голика за кордоном до 6 квітня 2024 року.

Протягом року ідеолог «Великого будівництва» Юрій Голик вільно виїздив із України за перепустками посадовців Дніпропетровської ОДА

Ідеолог проєкту «Велике будівництво» Юрій Голик вільно пересувався світом під виглядом волонтера від благодійного фонду «Пісні, народжені в АТО». Засновником організації є колишній заступник уже ексголови Дніпропетровської ОДА Резніченка Володимир Юрченко.

Нагадаємо, що увесь нинішній переполох довкола витоків даних кримінальних проваджень НАБУ виник через вже одіозного куратора «Великого будівництва» Голика. Так, на початку травня 2023 року антикорупційні органи обшукали автомобіль, яким пересувався натхненник проєкту відбудови. У машині правоохоронці наткнулися на два IPhone та ноутбук. Техніку одразу вилучили і арештували. НАБУ перевіряло Юрія Голика на причетність до оборудок під час тендерних закупівель щодо ремонту доріг на Дніпропетровщині у воєнний стан. У цій справі правоохоронці також аналізували діяльність службових осіб Дніпропетровської ОДА

Попри те, що адвокати Голика будували у судах «залізобетонне» алібі, мовляв, їх клієнт не працює ані в ОДА, ані рахується у фірмах-підрядниках, видання «Наші гроші» ще у 2020 році писало: «Під кураторством Голика Дніпропетровська ОДА для ремонту доріг замовляла асфальтобетон у півтора раза дорожче від сусідніх областей». До речі, через цю статтю Голик потягнув журналістів-розслідувачів до суду захищати свою честь та гідність, але програв.

Крім того, як з’ясували журналісти видання Bihus.info, детективам НАБУ таки вдалося реанімувати частину інформації з IPhone Юрія Голика (переважно фотографії з кешу телефонів). Якраз ті відомості, що ідентифіковано, підтвердили: ідеолог «Великого будівництва» був добре обізнаний із перебігом кримінальної справи щодо ремонту доріг на Дніпропетровщині, у матеріалах якої згадується його прізвище.

Як повідомляв «Главком», 11 червня з’явилася заява директора НАБУ Семена Кривоноса щодо цієї справи. Він запевнив: окрім досудового розслідування щодо витоків, у НАБУ розпочато два службових розслідування. Перше – щодо можливого тиску на викривачів, інше – щодо можливих неправомірних вказівок детективам. Проводяться необхідні заходи, встановлюються відповідні обставини. За результатами цих службових розслідувань, у разі наявності достатніх підстав, винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

«Підкреслю, «злив» інформації (розголошення даних досудового розслідування) – це кримінальний злочин. Вважаю неприпустимим нехтувати законом, щоб просто когось звільнити… Будь-які рішення, в тому числі й кадрові будуть прийматися мною виключно за результатами розслідувань і у чіткій відповідності до визначених законом процедур», – наголосив очільник антикорупційного органу.