Хто зливав інформацію з НАБУ? Слідство залізло у планшет п’ятирічної дитини

У гучній кримінальній історії – нові деталі

10 червня минув місяць, як Національне антикорупційне бюро зареєструвало резонансне кримінальне провадження проти своїх співробітників. Фабула справи стосується розголошення даних досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності у кримінальних провадженнях та оперативно-розшукових справах НАБУ протягом 2021-2023 років. «Зливалися» документи, пов’язані з розслідування фактів корупції під час реалізації президентської програми «Велике будівництво». Головним вигодонабувачем цих витоків, як з’ясували ЗМІ, виявися куратор «Великого будівництва» і колишній позаштатний радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик.

На початку президентської каденції Володимира Зеленського народився проєкт «Велике будівництво». Очікувано, що він був націлений на підтримку високого рейтингу глави держави. За 2020 рік через дорожні тендери пройшло близько 100 млрд грн (у 2019 році – 55,5 млрд грн). Левову частину коштів на тендерах отримували фірми з Національної асоціації дорожників України. У «золотий» пул дорожників входили шість компаній (ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл», ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада», ТОВ «Техно-буд-центр» і ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком»), які мали 65% від усіх підрядів «Укравтодору». В Офісі президента Зеленського відповідальним за проєкт «Велике будівництво» був заступник Єрмака Кирило Тимошенко. Ідеологом, а згодом і куратором «Великого будівництва» ЗМІ називали Юрія Голика.

У справі з «витоками» фігурує колоритний персонаж – голова Броварської райдержадміністрації у 2020-2021 роках, а нині бізнесмен Георгій Біркадзе. Днями саме його переписку з особою «Японец Валера» (це старший детектив і керівник відділу детективів НАБУ Валерій Полюга) проілюстрували розслідувачі Bihus.info.

У справі з «витоками» у НАБУ фігурує голова Броварської райдержадміністрації у 2020-2021 роках, а нині бізнесмен Георгій Біркадзе фото: Георгій Біркадзе/Facebook

По суті, Валерій Полюга поки єдиний, офіційно підсвічений співробітник НАБУ, якого обшукали Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Нацполіція у рамках цієї суперскандальної кримінальної історії.

Проте є іще одна важлива деталь. 24 травня директор НАБУ Семен Кривонос усунув свого першого заступника Гізо Углаву від виконання посадових обов’язків «для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації». Углава не матиме впливу на низку підрозділів антикорупційного відомства до кінця липня.

24 травня директор НАБУ Семен Кривонос усунув свого першого заступника Гізо Углаву від виконання посадових обов’язків «для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування»

Отже, за місяць досудового розслідування детективи управління внутрішнього контролю НАБУ спромоглися арештувати деяке майно Біркадзе та Полюги. При цьому, згадані обидва добродії досі не є підозрюваними.

«Главком» розповідає нові подробиці, які стали відомі під час просування справи через суди.

Планшет доньки Біркадзе арештовано, а флешки… лишилися водію

22 травня слідство провело одночасно обшуки фігурантів на різних локаціях. Наприклад, за місцем проживання Георгія Біркадзе було вилучено планшет iPad Pro. Зі слів літньої жінки, яка була у квартирі, комп’ютерна техніка належить її онуці і доньці Біркадзе Христині. На момент обшуку планшет лежав на дитячому столику у кухні.

Слідство відправило арештований гаджет доньки Біркадзе на комп’ютерно-технічну експертизу до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз дані з судового реєстру

Вже у клопотанні про арешт прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поставив під сумнів, що відшуканий iPad є власністю п’ятирічної дитини. «Хоч планшет перебуває у користуванні малолітньої доньки, можливо допустити, що цей пристрій подарував батько своїй доньці та більшість часу планшетом користується саме він. Електронний пристрій може містити в собі інформацію, яка може мати значення для досудового розслідування, тому з метою недопущення знищення речового доказу, планшет було вилучено», – сказано в ухвалі Вищого антикорупційного суду.

Зрештою, Феміда арештувала гаджет доньки Біркадзе; його направлено на комп’ютерно-технічну експертизу до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Повторити таки «трюк» з арештом двох флешок, вилучених в автівці, якою користується Георгій Біркадзе і ноутбуком Apple його дружини, правоохоронцям вже не вдалося. Флешки місткістю 4 Gb і 256 Gb, як зазначив адвокат, належать водію Біркадзе, який зберігає на них особисту музику. Більше того під час обшуку слідству пропонувалося оглянути вказані флешки, однак вони цього не зробили. Зважаючи на це, суд підсумував: «…факт наявності флешносіїв у автомобілі, яким користується Біркадзе, не надає вказаним речам ознак речового доказу». А тому немає підстав для арешту.

З ноутбуком дружини Ольги Біркадзе – схожа історія. Його детективи НАБУ «вполювали» у багажнику автівки дружини експосадовця. За твердженням адвоката, цей ноутбук Ольга Біркадзе використовує у робочих цілях; жінка працює асистенткою кафедри у столичному виші. У цьому випадку суд також повірив версії захисту і відмовив антикорупційній прокуратурі в арешті майна.

Сам же колишній чиновник Георгій Біркадзе відреагував на скандал кількома відеоінтерв’ю. В одному з них він віджартовувався, мовляв, слідство шукало у нього 37 млрд грн. Нагадаємо, сам Біркадзе став відомий широкій публіці через конфуз, в який він нещодавно втрапив в ефірі телемарафону «Єдині новини». Гість студії несподівано на камеру видав таке: «Якщо взяти відбудову, то сьогодні 37 мільярдів ми вкрали… ой, вклали у фортифікації».

У ще одному інтерв’ю Біркадзе визнав переписку з детективом НАБУ, але категорично відкинув твердження про доступ до секретних документів правоохоронців. Також назвав Юрія Голика «спєцом» «Великого будівництва» і підтвердив: ділився із ним перепискою від своїх джерел у правоохоронних органах.

«Я не посадова особа, можу писати все, що хочу і кому хочу», – різко відрізав колишній голова Броварської райдержадміністрації на закиди журналіста.

У цілому, як вважає Біркадзе, історія з «витоками» з НАБУ «заварена» двома особами: колишнім віцепрем’єром Олександром Кубраковим і власником групи компаній «Автострада» Максимом Шкілем. За останні чотири роки фірма Шкіля заробила на дорожніх тендерах понад 150 млрд грн, підрахував ексчиновник.

«До нього (Максима Шкіля – «Главком») питань немає (у слідства – «Главком»). За те є питання до Голика про нібито крадіжку грошей у Дніпропетровську, і до Біркадзе через особисту переписку. НАБУ повинно провести чесне розслідування і посадити на поліграф усіх, у тому числі й мене», – бідкався Георгій Біркадзе.

Смартгодинник Apple сина детектива НАБУ – під арештом

Арешт майна торкнувся і вже згаданого детектива НАБУ Валерія Полюги (Японця). Наприкінці травня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував два мобільних телефони Samsung і Redmi та смартгодинник Apple Watch.

У суді Полюга виправдовувався: вилучені пристрої не мають стосунку до справи про «витоки» даних із НАБУ. За його словами, телефоном Samsung користувався до 2019 року, наразі його використовує дитина у вигляді іграшки. Щодо телефона Redmi, то він куплений у січні 2023-го. По ньому Полюга спілкується з малолітнім сином, у якого смартгодинник Apple Watch.

У суді детектив Полюга виправдовувався: вилучені електронні пристрої не мають стосунку до справи про «витоки» даних із НАБУ дані з судового реєстру

Крім цього, детектив, якого колеги запідозрили у «зливах», продовжував гнути свою лінію: не входив до групи детективів у кримінальному провадженні №42022000000001543 (справу відкрито у листопаді 2022-го після серії медійних викриттів, пов’язаних із освоєнням майже 1,5 млрд грн на дороги Дніпропетровщини у розпал повномасштабної війни. Пізніше у цьому провадженні обшуки пройшли в Юрія Голика, дівчини екскерівника Дніпропетровщини Яни Хланти та інших фігурантів), у якому відбувся витік інформації. Тому не володів і не міг володіти даними досудового розслідування. Натомість суд зауважив: метою арешту майна Полюги не є позбавлення його доступу до телефонів і смартгодинника, а тимчасове обмеження права користування допоки не завершиться експертне дослідження.

Фактор Голика

Увесь нинішній переполох довкола НАБУ виник через вже одіозного куратора «Великого будівництва» Юрія Голика. На початку травня 2023 року антикорупційні органи обшукали автомобіль, яким пересувався натхненник проєкту відбудови. У машині правоохоронці наткнулися на два IPhone та ноутбук. Техніку одразу вилучили і арештували.

Річ у тім, що НАБУ перевіряло Голика на причетність до оборудок під час тендерних закупівель щодо ремонту доріг на Дніпропетровщині у воєнний стан. У цій справі правоохоронці також аналізують діяльність службових осіб Дніпропетровської ОДА

Попри те, що адвокати Голика будували у судах «залізобетонне» алібі, мовляв, їх клієнт не працює ані в ОДА, ані рахується у фірмах-підрядниках, видання «Наші гроші» ще у 2020 році писало: «Під кураторством Голика Дніпропетровська ОДА для ремонту доріг замовляла асфальтобетон у півтора раза дорожче від сусідніх областей». До речі, через цю статтю Голик потягнув журналістів-розслідувачів до суду захищати свою честь та гідність, але програв.

Колишній голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко і його позаштатний радник Юрій Голик (зліва направо) фото з відкритих джерел

Крім того, як з’ясували журналісти видання Bihus.info, детективам НАБУ таки вдалося реанімувати частину інформації з IPhone Юрія Голика (переважно фотографії з кешу телефонів). Якраз ті відомості, що ідентифіковано, підтвердили: ідеолог «Великого будівництва» був добре обізнаний із перебігом кримінальної справи щодо ремонту доріг на Дніпропетровщині, у матеріалах якої згадується його прізвище.

Знову ж таки, не маючи офіційних посад у владі, Юрій Голик користувався благами, які недоступні більшості чоловікам призовного віку в Україні.

Протягом року ідеолог «Великого будівництва» Юрій Голик вільно виїздив із України за перепустками посадовців Дніпропетровської ОДА

Це – безперешкодний виїзд за межі країни під виглядом волонтера від благодійного фонду «Пісні, народжені в АТО». Засновником організації є колишній заступник уже ексголови Дніпропетровської ОДА Резніченка Володимир Юрченко…

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Коли матеріал готувався до друку, з’явилася заява директора НАБУ Семена Кривоноса щодо цієї справи. Він запевнив: окрім досудового розслідування щодо витоків, у НАБУ розпочато два службових розслідування. Перше – щодо можливого тиску на викривачів, інше – щодо можливих неправомірних вказівок детективам. Проводяться необхідні заходи, встановлюються відповідні обставини. За результатами цих службових розслідувань, у разі наявності достатніх підстав, винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

«Підкреслю, «злив» інформації (розголошення даних досудового розслідування) – це кримінальний злочин. Вважаю неприпустимим нехтувати законом, щоб просто когось звільнити… Будь-які рішення, у тому числі й кадрові будуть прийматися мною виключно за результатами розслідувань і у чіткій відповідності до визначених законом процедур», – наголосив очільник антикорупційного органу.

Віталій Тараненко, «Главком»