Обшуки у співробітника НАБУ: Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила деталі

До обшуку було залучено Національну поліцію України через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ

У співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів за місцем проживання пройшли обшуки. Інформацію про це підтвердила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У відомстві наголосили, що обшук проходив не в приміщені НАБУ, а в помешкані працівника.

Як зазначається, САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 КК України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро.

Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника НАБУ.

«... жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів» – повідомили у САП.

У САП додали, що до обшуку було залучено Національну поліцію України через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро.

Нагадаємо, раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) спільно з Нацполіцією проводить обшуки у Національному антикорупційному бюро (НАБУ). За словами Бутусова, проведення прокурорами обшуків у НАБУ продемонструвало конфлікт між двома антикорупційними органами. Він припускає, що наслідки цього конфлікту будуть непередбачуваними, оскільки «справа може зачепити багатьох керівників».

Журналіст додав, що з боку САП необхідність термінових обшуків пояснюється нібито витоком інформації по резонансній кримінальній справі, яка торкається ключового організатора великої корупційної схеми. Бутусов також вважає, що обшуки у НАБУ можуть бути не останніми, і серед фігурантів можуть опинитись високопосадовці антикорупційного бюро.