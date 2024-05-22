Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обшуки у співробітника НАБУ: Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обшуки у співробітника НАБУ: Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила деталі
САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ
фото з відкритих джерел

До обшуку було залучено Національну поліцію України через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ

У  співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів за місцем проживання пройшли обшуки. Інформацію про це підтвердила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

У відомстві наголосили, що обшук проходив не в приміщені НАБУ, а в помешкані працівника.

Як зазначається, САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 КК України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро.

Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника НАБУ.

«... жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів» – повідомили у САП.

У САП додали, що до обшуку було залучено Національну поліцію України через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро.

Нагадаємо, раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) спільно з Нацполіцією проводить обшуки у Національному антикорупційному бюро (НАБУ). За словами Бутусова, проведення прокурорами обшуків у НАБУ продемонструвало  конфлікт між двома антикорупційними органами. Він припускає, що наслідки цього конфлікту будуть непередбачуваними, оскільки «справа може зачепити багатьох керівників».

Журналіст додав, що з боку САП необхідність термінових обшуків пояснюється нібито витоком інформації по резонансній кримінальній справі, яка торкається ключового організатора великої корупційної схеми. Бутусов також вважає, що обшуки у НАБУ можуть бути не останніми, і серед фігурантів можуть опинитись високопосадовці антикорупційного бюро.

 

Теги: НАБУ обшук САП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Смирнова, оголошення йому про підозру було анонсовано майже за пів року
«Швидко та делікатно». Смирнов прокоментував отримання підозри
Сьогодні, 15:02
У березні Смирнова було звільнено з посади заступника керівника Офісу президента
НАБУ оголосило підозру ексзаступнику керівника Банкової Смирнову – ЗМІ
Сьогодні, 13:50
Детективи НАБУ спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки в приміщеннях ДСА України
Правоохоронці проводять обшуки в Державній судовій адміністрації України
Вчора, 12:56
БЕБ проводить обшуки одразу у чотирьох виробників сигарет
Обшуки у тютюнових «нелегалів». Гетманцев розповів, як це може допомогти військовим
15 травня, 18:47
Сівець очолював Держлісагентство з 2011-го по 2014 роки
Правоохоронці скерували до суду справу «лісника Януковича»
7 травня, 17:01
Нардеп був фігурантом розслідування @bihusinfo, після якого НАБУ і САП розпочали кримінальне провадження
​«Слуга» Клочко отримав підозру в незаконному збагаченні на 11 млн грн
2 травня, 13:38
Підозрювані пропонували хабар в. о. директора державного підприємства «Міжнародний торговельний порт «Чорноморськ»
Керівнику морського порту «Чорноморськ» намагалися дати 12 млн гривень хабаря
1 травня, 16:49
Суддя у справі назвав мотиви підозрюваного «дуже важкими для розуміння»
Німецький офіцер дав неочікуване пояснення, чому він шпигував на користь РФ
30 квiтня, 21:17
Микола Сольський стверджує: усі оборудки, в яких його звинувачують, відбувалися ще до його походу в політику і давно застрягли у судах
Земельна драма міністра Сольського. До чого тут Сталін? Скандал дня
23 квiтня, 21:08

Події в Україні

Обшуки у співробітника НАБУ: Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила деталі
Обшуки у співробітника НАБУ: Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила деталі
Правоохоронці проводять обшуки у НАБУ – журналіст
Правоохоронці проводять обшуки у НАБУ – журналіст
Іноземні військові інструктори вже давно в Україні – нардепка
Іноземні військові інструктори вже давно в Україні – нардепка
Окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову: є постраждалі (оновлено)
Окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову: є постраждалі (оновлено)
Ворожий дрон вбив поліцейського, який їхав рятувати людей у Вовчанську (відео)
Ворожий дрон вбив поліцейського, який їхав рятувати людей у Вовчанську (відео)
Вовчанськ. Який вигляд має місто після атак росіян (відео)
Вовчанськ. Який вигляд має місто після атак росіян (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Перша країна Європи заявила про готовність арештувати Нетаньягу
25K
У Росії пішли на дно два теплоходи (відео)
19K
Новий український правопис: від сьогодні старі норми вважаються помилковими
7076
Міністр оборони Словаччини розкрив головну проблему зі здоров'ям Роберта Фіцо
6067
На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження
5766
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW

Новини

Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку
Сьогодні, 16:56
Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
Вчора, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Вчора, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua