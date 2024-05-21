Правоохоронці проводять обшуки в Державній судовій адміністрації України

ДСА України заявляє про нульову толерантність до корупції та усіляко сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності.

У Державній судовій адміністрації проводять обшуки Національне антикорупційне бюро спільно зі Службою безпеки України. Про це повідомляє Державна судова адміністрація України.

«У зв’язку зі слідчими діями на предмет можливої причетності працівників департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) до вчинення кримінального правопорушення (під час проведення тендерів), передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, детективи НАБУ спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки в приміщеннях ДСА України», – йдеться у повідомленні.

У ДСАУ заявили про нульову толерантність до корупції та наголосили, що усіляко сприятимуть роботі правоохоронних органів для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності.

«За корупційні злочини посадові особи будь-якого рангу і статусу мають нести невідворотне покарання», – зазначили у ДСАУ.

У ДСАУ зауважують, що в лютому 2024 року за результатами проведеного дисциплінарного провадження, у зв’язку з допущенням державним службовцем дисциплінарних проступків, директору департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації оголошено догану.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за обвинуваченням ексочільника Державного агентства лісових ресурсів України Віктора Сівця. Він вимагав та отримав $3,7 млн й 10,8 млн євро (141,3 млн грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину). Про це повідомляють НАБУ і САП.

Зокрема, Сівець очолював Держлісагентство за часів президентства Віктора Януковича. За даними журналістських розслідувань, саме він облаштовував мисливське господарство Януковича в Сухолуччі.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили злочинну групу, яка заволоділа 94,7 млн грн «Укрзалізниці». Сьогодні фігуранти справи отримали підозри. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

До слова, Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, обвинуваченого у зловживаннях при закупівлі автівок для армії. У бюро зазначили, що Гладковський спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами. Сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

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