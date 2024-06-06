НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»

НАБУ вимагає службове листування посадовців Адміністрації прикордонної служби з поляками

Національне антикорупційне бюро України звернулася із запитом до Державної прикордонної служби України та вимагає надати усі документи, що пов'язані з реалізацією контракту вартістю 857 тисяч євро. Мова про договір з польською фірмою Integra B.R.O.P.Sp. z.o.o на постачання в Україну 10 сигналізаційних комплексів охорони кордону «Щит», що так і не були встановлені. Про це йдеться в документах, які наявні у розпорядженні редакції.

Вказується, що Головним підрозділом детективів НАБУ проводиться перевірка інформації щодо «фактів порушення законодавства службовими особами Державної прикордонної служби України під час укладання та виконання договорів з Integra B.R.O.P.Sp. z.o.o (Республіка Польща)».

НАБУ вимагає надати детективам договір №26-22 від 23.09.22 року на придбання 10 комплексів «Щит», платіжні документи та виписки, а також документи, що стали підставою для прийняття рішень збоку ДПСУ про проведення такої закупівлі саме у Integra B.R.O.P.Sp. z.o.o. Крім того, НАБУ витребовує службове листування посадовців Адміністрації прикордонної служби з поляками.

Причиною такої ситуації ,вірогідно, стала опублікована напередодні в українських медіа інформація про факти зловживання своїм службовим становищем збоку керівника апарату ДПСУ Володимира Шеремета, якого називають куратором вказаної закупівлі.

Володимир Шеремета скріншот з відео

Зокрема, у медіа були опубліковані відомості про те, що аналогічні комплекси від українського виробника коштували по 2,5 млн грн за 1 шт., в той час, як польські по 3,5 млн грн. Водночас за 2 роки польські «Щити» так і не були встановлені на кордонах України через кількаразовий зрив термінів виконання контракту. Та замість розірвання договору і заміни підрядника з метою забезпечення обороноздатності країни збоку представників Адміністрації ДПСУ навпаки виживалися заходи задля збереження договору з поляками та укладалися додаткові угоди про продовження терміну його дії.

Володимир Шеремета раніше працював начальником Західного регіонального управління – начальником сектору взаємодії із ЗМІ.