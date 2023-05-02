Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію
За продовження строку проведення мобілізації проголосували 333 народні депутати
фото ілюстративне

Продовжується строк дії воєнного стану в Україні з 5:30 20 травня 2023 року строком на 90 діб

Воєнний стан та загальну мобілізацюя продовжено ще на 90 діб. Відповідні законопроєкти №9259 та №9260 сьогодні ухвалила Верховна Рада, передає нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Відповідні законопроєкти були подані президентом.

Продовжується строк дії воєнного стану в Україні з 5:30 20 травня 2023 року строком на 90 діб.

За продовження строку проведення мобілізації проголосували 333 народні депутати.

Нагадаємо, триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.

Теги: ЗСУ війна Верховна Рада воєнний стан

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ покепкували із плану Росії захопити Бахмут до 9 травня
ЗСУ покепкували із плану Росії захопити Бахмут до 9 травня
Сьогодні, 13:42
Росіяни очікують початок контрнаступу з українського міста «Ненацьк»
«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян
Сьогодні, 10:44
ЗСУ 1 травня вдарили по важливих об'єктах окупантів
ЗСУ 1 травня вдарили по важливих об'єктах окупантів
Сьогодні, 08:15

Політика

Створення Національного військового кладовища. Парламент ухвалив закон
Створення Національного військового кладовища. Парламент ухвалив закон
Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії: заява
Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії: заява
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію
Рада візьметься за збільшення оплати на передовій. Це було прохання Залужного
Рада візьметься за збільшення оплати на передовій. Це було прохання Залужного
Законопроєкт про одностатеві партнерства підтримали два комітети Ради
Законопроєкт про одностатеві партнерства підтримали два комітети Ради
Британці показали карту бойових дій в Україні
Британці показали карту бойових дій в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
США загрожує дефолт: Байден збирає лідерів Конгресу
4684
Удар по Павлограду може спричинити екологічну катастрофу: деталі
3210
Оборона Бахмута: командир «Холодного Яру» зробив заяву
3199
Яке майбутнє чекає на американський долар? МВФ дав свій прогноз
3078
Росіяни втікають із Білорусі: яка ситуація біля кордону
2819
Коли школярі підуть на літні канікули: Кабмін ухвалив рішення

Новини

СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Сьогодні, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Сьогодні, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
Вчора, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
Вчора, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Вчора, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту