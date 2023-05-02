Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію

Продовжується строк дії воєнного стану в Україні з 5:30 20 травня 2023 року строком на 90 діб

Воєнний стан та загальну мобілізацюя продовжено ще на 90 діб. Відповідні законопроєкти №9259 та №9260 сьогодні ухвалила Верховна Рада, передає нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

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Відповідні законопроєкти були подані президентом.

Продовжується строк дії воєнного стану в Україні з 5:30 20 травня 2023 року строком на 90 діб.

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За продовження строку проведення мобілізації проголосували 333 народні депутати.

Нагадаємо, триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.